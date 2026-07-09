Ceturtdien Latvijā turpinās līt.
Sabiedrība
Šodien 08:42
Daudzviet līs, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes
Ceturtdien Latvijā turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudzviet nesīs lietu, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē.
Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.