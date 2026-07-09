Daudzviet līs, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes
Foto: LETA
Ceturtdien Latvijā turpinās līt.
Sabiedrība

Daudzviet līs, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ceturtdien Latvijā turpinās līt, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Daudzviet līs, vietām iespējamas stipras pērkona n...

Virs Latvijas atradīsies ciklona centrs, kas daudzviet nesīs lietu, vietām iespējamas stipras pērkona negaisa lietusgāzes. Valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemes piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl pūtīs mēreni līdz mēreni stipri. Jūras piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē.

Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 14, plus 19 grādus. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.

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