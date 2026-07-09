Izglītības ministre vēlas mainīt pieeju ārvalstu studentiem Latvijas augstskolās: svarīgāka kvalitāte, nevis skaits
Latvijas augstskolu starptautiskajai attīstībai būtu jābalstās nevis uz iespējami lielāku ārvalstu studentu skaitu, bet gan uz studiju kvalitātes un augstskolu prestiža celšanu, pauda jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA).
Ministres ieskatā Latvijas augstskolām vairāk būtu jāorientējas uz studentu piesaisti no Eiropas Savienības, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un NATO dalībvalstīm. Viņa uzskata, ka priekšroka būtu jādod motivētiem studentiem, kuri vēlas ne tikai iegūt diplomu, bet arī turpināt akadēmisko vai zinātnisko darbību.
Indriksone norādīja, ka kvalitatīvāka studentu atlase ilgtermiņā palīdzētu stiprināt Latvijas konkurētspēju un uzlabot valsts augstākās izglītības reputāciju pasaulē.
Lai uzlabotu ārvalstu studentu uzņemšanas procesu, ministre rosina ieviest vienotus starptautiskus iestājpārbaudījumus, kuros tiktu pārbaudītas gan kandidātu akadēmiskās zināšanas, gan angļu valodas prasmes.
Tāpat iecerēts palielināt augstskolu atbildību par ārvalstu studentu studiju procesu – tostarp par apmeklējumu, sekmēm un studiju kvalitātes uzraudzību. Ja augstskola nespētu nodrošināt noteiktās prasības, tai varētu ierobežot vai liegt iespēju uzņemt ārvalstu studentus.
"Citādi veidojas situācija, kad cilvēks atbrauc iegūt pirmo augstāko izglītību tikai tādēļ, lai iegūtu dokumentu ar ierakstu, ka viņš ir studējis Eiropas Savienībā, bet faktiskās zināšanas un sniegums paliek otrajā plānā," sacīja ministre.
Komentējot iespējamo ietekmi uz augstskolu finansējumu, ja ārvalstu studentu skaits samazinātos, Indriksone uzsvēra, ka drošības apsvērumiem jābūt prioritāriem.
"Drošības intereses ne ar ko nedrīkst sabalansēt. Drošības intereses ir prioritāras jebkurā gadījumā," uzsvēra ministre.