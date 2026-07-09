Premjers skarbi par "airBaltic": uzņēmums nespēj lidot bez valsts naudas "piešprices"
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" pašlaik nav spējīga darboties bez papildu finanšu atbalsta, atzina Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Premjers norādīja, ka valdība vispirms sagaida no uzņēmuma detalizētu biznesa plānu un tikai pēc tā izvērtēšanas lems par turpmāko rīcību. Viņaprāt, līdzšinējie aviokompānijas attīstības plāni nav pietiekami pamatoti, un uzņēmumam jāpierāda, ka tas spēj kļūt finansiāli patstāvīgs.
Kulbergs kritiski vērtēja iepriekš izvirzītos "airBaltic" mērķus – līdz 100 lidmašīnu flotei un 10 miljonu pasažieru apkalpošanai gadā. Pēc premjera domām, šīs ieceres varētu būt bijušas pārāk ambiciozas, un nav skaidrs, vai tām bijis pietiekams ekonomiskais pamatojums.
Vienlaikus viņš uzsvēra, ka "airBaltic" ir Latvijai stratēģiski nozīmīgs uzņēmums, tomēr tā nozīme nevar būt pamats neierobežotam valsts finansējumam.
"Skatīsimies, bet es domāju, ka "airBaltic" nav spējīgs lidot bez naudas "piešprices"," sacīja Kulbergs.
Premjers uzdevis satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim (JV) iesniegt uzņēmuma biznesa plānu, ko valdība plāno izvērtēt vēl šomēnes, lai lemtu par aviokompānijas nākotni un iespējamo atbalstu.