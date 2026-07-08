Gundegas Dūdumas izstādes "JOY" atklāšana
Trešdien, 8. jūlijā, Benjamiņu namā tika atklāta mākslinieces Gundegas Dūdumas personālizstāde "JOY", kurā apkopoti pēdējo divu gadu laikā tapušie darbi.
FOTO: atklāta mākslinieces Gundegas Dūdumas izstāde "JOY"
Trešdien, 8. jūlijā, Benjamiņu namā tika atklāta mākslinieces Gundegas Dūdumas personālizstāde "JOY", kurā apkopoti pēdējo divu gadu laikā tapušie darbi.
Izstāde aicina apmeklētājus pievērsties priekam kā vienai no cilvēka būtiskākajām iekšējām vērtībām un pārdomāt to, kas dzīvē patiesi ir nozīmīgs.
Izstāde vēsta par spēju saskatīt vērtību lietās, kuras nav izmērāmas vai taustāmas, bet piešķir dzīvei dziļumu un jēgu. Savos darbos māksliniece pievēršas tādām tēmām kā gaisma, iedvesma, mīlestība, humora izjūta, iekšējā brīvība un cilvēka spēks.
Pēdējā gada laikā tapušajās gleznās Gundega Dūduma turpina izmantot savai radošajai valodai raksturīgos materiālus – melno ogli, bagātīgus eļļas krāsu triepienus, Baltijas dzintaru, īstas pērles un kristāla pērlītes. Ogles raupjums gleznās kontrastē ar dzintara un pērļu mirdzumu, radot simbolisku dialogu starp spēku un trauslumu.
Māksliniece uzsver, ka katrs izmantotais materiāls nes savu simbolisko nozīmi, veidojot daudzslāņainu stāstu par cilvēka emocijām, dabas spēku un dzīves pieredzi.
Izstāde apmeklētājiem apskatāma arī trešdien, 9. jūlijā, Benjamiņu nama otrajā stāvā. Pēc izstādes noslēguma daļa Gundegas Dūdumas darbu būs skatāmi arī citviet Rīgā. Gleznas tiks eksponētas klīnikā "Adenta" Ganību dambī un "Dr. Federa centrā" Skanstes ielā.