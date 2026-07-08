Liepājā vēja parka būvlaukumā nokritis turbīnas spārns. FOTO
Foto: Ekrānuzņēmums
Incidentā nav cietušo.
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Liepājā vēja parka būvlaukumā nokritis turbīnas spārns. FOTO

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Trešdienas vakarā uzņēmuma "Rapsoil" vēja parka teritorijā nolūzis un nokritis vienas vēja turbīnas spārns.

Liepājā vēja parka būvlaukumā nokritis turbīnas sp...

Kā norāda Liepājas pašvaldība, "turbīna vēl nav nodota ekspluatācijā, process ir būvniecības stadijā". Pašvaldība norāda, ka sazināsies ar SIA "Rapsoil" un pieprasīs rakstisku skaidrojumu - gan par negadījuma cēloni, gan par drošības pasākumiem turpmākajā būvniecības gaitā.

"Cēloni papildus vērtēs arī būvniecības kontroles institūcijas. Kad būs lielāka skaidrība, informēsim," vietnē "Facebook" ziņo pašvaldība. SIA "Rapsoil" vēja parka projektā paredzēts gar 14. novembra bulvāri uzstādīt 12 vēja turbīnas ar kopējo jaudu 57,6 megavati (MW). Katras turbīnas torņa augstums ir 82,5 metri, bet kopējais augstums ar spārniem sasniedz gandrīz 150 metrus.

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