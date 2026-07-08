Bauskā negaiss atnesis pamatīgu krusu, bet ciklons vēl nav atkāpies - stiprākie lieti daudzviet gaidāmi naktī
Latviju šķērso ciklons, kas daudzviet atnesis spēcīgas lietavas, pērkona negaisu un brāzmainu vēju. Kā norāda laika ziņu moderators Toms Bricis Rīga un daļa Latvijas centrālās daļas no lielākajiem nokrišņiem lielākoties izvairījusies, bet citviet, īpaši Kurzemē un Zemgalē, lielākās lietavas vēl ir priekšā.
Meteorologs Toms Bricis "Latvijas Televīzijā" skaidroja, ka ciklona virzība pāri Baltijai Latvijas teritoriju ietekmējusi nevienmērīgi. “Rīgai paveicās – tas ciklons, kas virzās pāri Baltijai, Latvijas vidieni lielā mērā ir pasargājis,” sacīja Bricis, norādot, ka stiprākie nokrišņi galvenokārt skāruši ciklona rietumu malu.
Spēcīgākais lietus līdz šim reģistrēts Ventspilī, kur kopš ciklona ietekmes sākuma nokrišņu daudzums sasniedzis 79 milimetrus – tas ir vairāk nekā visa mēneša norma. Arī citviet Kurzemes piekrastē nokrišņu daudzums pārsniedzis 50–60 milimetrus.
Spēcīgs negaiss trešdien skāra arī Bausku, kur atsevišķos pilsētas rajonos nolija ievērojams nokrišņu daudzums un tika novērota arī krusa. Tomēr ne visa pilsēta piedzīvoja vienādus laikapstākļus – kamēr vienā Bauskas daļā īsā laikā nokrita aptuveni piektā daļa no mēneša nokrišņu normas, citviet lietus bija pavisam neliels.
Meteorologs norādīja, ka naktī ciklona nokrišņu zona turpinās virzīties uz austrumiem, tādēļ spēcīgas lietavas vēl gaidāmas Kurzemē un Zemgalē. “Stipri lieti šonakt un rīt no rīta vēl ir priekšā,” sacīja Bricis.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu daļā Latvijas teritorijas, bet dzeltenais brīdinājums spēkā lielākajā daļā Kurzemes, Zemgales un Vidzemes rietumos. Vietām iespējamas ilgstošas un stipras lietavas, pērkona negaiss un lokāli plūdi.
Ciklons atnesis arī spēcīgu vēju. Ventspilī vēja brāzmas sasniegušas aptuveni 20 metrus sekundē. Nakts otrajā pusē un no rīta stiprāks vējš gaidāms arī Rīgas līča piekrastē, tostarp Rīgā. Meteorologs brīdināja, ka vējš un lietus var radīt nelielus postījumus, turklāt daudzviet dārzi un lauki jau ir pārmirkuši.
Vasara tomēr kļūs siltāka
Lai gan tuvākās dienas Latvijā būs lietainas un vējainas, prognozes liecina, ka brīvdienās laiks pakāpeniski kļūs siltāks. Bricis skaidroja, ka brīvdienās vēl iespējams lietus, taču temperatūra pakāpeniski paaugstināsies – svētdien tā var sasniegt ap 25 grādiem. Nākamajā nedēļā gaidāms siltāks laiks ar temperatūru aptuveni 25–27 grādu robežās, lai gan arī tad vietām iespējami nokrišņi.
Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgiem, īpaši dodoties ikdienas gaitās lietus un stipra vēja laikā. Par bīstamām situācijām aicināts ziņot atbildīgajiem dienestiem.