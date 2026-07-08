"Piedodiet, nenoturējos!" Sociālos tīklus sajūsmina kāds sirsnīgs Valsts prezidenta foto Ankarā
Latvijas iedzīvotājus sajūsminājis kāds sirsnīgs foto, ar ko NATO samita laikā Ankarā dalījies Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
"Piedodiet, nenoturējos," pie publicētā foto norāda Valsts prezidents. Daudzus Latvijas iedzīvotājus iemūžinātais skats ir sajūsminājis. "Tik forši!" norāda Iveta. "Mans prezidents!" piebilst Atis. Made norāda, ka "mēs piedodam", bet Anete uzskata, ka "mūsu Valsts prezidents ir brīnišķīgs".
Jau ziņots, ka 7. un 8. jūlijā Turcijas galvaspilsētā Ankarā tika aizvadīts NATO samits. Rinkēvičs kā divus svarīgākos NATO samita rezultātus izcēla vienošanos turpināt atbalstu Ukrainai un palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta līdz 2035. gadam. Viņš atgādināja, ka Latvija šo mērķi jau ir sasniegusi, un aicināja arī citas dalībvalstis palielināt ieguldījumus aizsardzībā.
Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par Grenlandi, Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijas nostāja nav mainījusies – Grenlande ir Dānijas sastāvdaļa. Vienlaikus viņš norādīja, ka Arktikas reģiona drošība kļūst arvien nozīmīgāka. Savukārt par Eiropas attiecībām ar ASV prezidents sacīja, ka abas puses ir svarīgas sabiedrotās un viena bez otras nevar iztikt.