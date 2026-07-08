Apmierināja dzimumtieksmi arī stundu laikā - likumsargi sniedz jaunas ziņas par Engures fizikas skolotāju, kas apsūdzēts smagos noziegumos pret bērniem
Viss aizsākās 20. novembrī, kad kāda bērna vecāki vērsās Valsts policijā ar iesniegumu par iespējamu seksuālu vardarbību Engurē.
Jau nākamajā dienā policija aizturēja kādu 1950. gadā dzimušu vīrieti, kas Engures vidusskolā pasniedza fiziku, kā arī bija dambretes pulciņa vadītājs. Izmeklētāji noskaidrojuši, ka noziedzīgās darbības notikušas gan mācību stundu, gan pulciņu laikā.
"Viņš bija izmantojis vairākas spēles stundu laikā, kur viņš bija apmierinājis savu dzimumtieksmi. Tas notika gan stundu laikā, gan viņa vadītajos pulciņos," norāda Valsts policijas pārstāvis Egils Jefremovs.
Viņš skaidro, ka, izmeklēšanas laikā policija vērsās arī vairākas citas personas, kuru liecības sakrita ar cietušā liecību. "Kopumā šajā procesā reģistrēti 25 noziedzīgi nodarījumi, kas vērsti pret nepilngadīgām personām," norāda Jefremovs.
Īpaši aizsargājamas cietušās personas statuss piemērots deviņiem bērniem – gan meitenēm, gan zēniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem.
Iepriekš vīrietis nav bijis sodīts. Un lai gan skolai bija radušās aizdomas par minēto skolotāju, viņu uzmanības lokā nebija nonācis nekas konkrēts un šī iemesla dēļ viņi nebija vērsušies policijā.
Engures vidusskolas direktors Jānis Pūce skaidro, ka skolēniem un pedagogiem tiek nodrošināts nepieciešamais atbalsts, un palīdzību viņiem sniedz arī Bērnu aizsardzības centrs un krīzes speciālisti, tai skaitā psihologi.
Bijušais skolotājs iepriekš nav bijis sodīts un savu vainu notikušajā ir atzinis. Jau ziņots, ka kriminālprocess sākts par seksuāla rakstura darbībām ar mērķi apmierināt dzimumtieksmi, kā arī par nepilngadīgas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā.