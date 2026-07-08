Ventspils slimnīcā sagaidīts šī gada 150. mazulītis
Otrdien, 7. jūlijā, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā Ventspilī pasaulē nāca šī gada 150. mazulis – puisēns Eidens. Viņš ir trešais bērns Volkoviču ģimenē, un mājās viņu jau gaida māsa un brālis.
Lai gan māmiņa Marina ir no Bauskas, pēdējos piecus gadus ģimene par savām mājām sauc Ventspili, tāpēc savu trešo bērniņu viņa nolēma laist pasaulē tieši šeit. Šādu izvēli ietekmēja arī dzirdētās labās atsauksmes par nodaļu.
Marina īpaši novērtē Dzemdību nodaļas personāla profesionālo attieksmi un rūpes, uzsverot, ka ikviens speciālists ir savā vietā un to varēja just visa dzemdību procesa laikā. Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļu viņa iesaka arī citām topošajām māmiņām.
Eidenam pasaulē palīdzēja nākt vecmātes Aija Ziemele un Monta Kolosa, kā arī ginekoloģe, dzemdību speciāliste Dr. Inese Gračova.
Ventspils Dzemdību nodaļā iespējamas gan tradicionālās, gan ūdens dzemdības kvalificētu ārstu un pieredzējušu, gādīgu vecmāšu aprūpē, mājīgā vidē ar mūsdienīgu aprīkojumu. Ventspils Dzemdību nodaļa lepojas ar modernām, labiekārtotām palātām ar ziedu motīviem, kā arī ģimenes un paaugstināta komforta palātām ar divguļamām gultām un citām ērtībām. Ģimenēm, kurās aug vismaz divi bērniņi, nākamo bērniņu slimnīca piedāvā sagaidīt paaugstināta komforta palātā bez maksas.
Slimnīca aicina jaunos vecākus ne tikai no Ventspils un novada, bet arī no Kurzemes un visas Latvijas izvēlēties Ventspils slimnīcu kā vietu, kur laist pasaulē savu bērniņu.