Saistībā ar remontdarbiem vilciena līnijā Rīga-Daugavpils gaidāmas izmaiņas
Saistībā ar remontdarbiem dzelzceļa posmā Trepe–Līvāni vairākos datumos jūlijā tiks veiktas izmaiņas vilcienu kustības grafikā. Izmaiņas skars agrā rīta reisu maršrutā Daugavpils–Rīga, kā arī vēlā vakara reisu maršrutā Rīga–Daugavpils.
Remontdarbu laikā 15., 16., 20., 21., 23., 24., 27., 28., 30. un 31. jūlijā posmā Līvāni-Krustpils un Krustpils-Līvāni pasažieru pārvadājumus vilcienu vietā nodrošinās aizvietojošie autobusi.
Pasažieriem, kuri minētajos datumos plkst. 3.22 dosies ar vilcienu no Daugavpils uz Rīgu, jāņem vērā, ka brauciens tiks organizēts ar pārsēšanos. Vilciens no Daugavpils kursēs līdz Līvānu stacijai. Tur būs jāpārsēžas autobusā, kas izbrauc plkst. 4.22 un nogādās pasažierus Krustpils stacijā, no kurienes plkst. 5.04 pasažieri turpinās ceļu ar vilcienu.
Līdzīgas izmaiņas minētajos datumos ieviestas arī vakara reisā plkst. 21.01 no Rīgas uz Daugavpili. Vilciens pasažierus vedīs līdz Krustpils stacijai, no kurienes plkst. 23.03 tie turpinās ceļu līdz Līvāniem ar autobusu. Savukārt plkst. 23.43 no Līvānu stacijas kursēs vilciens uz Daugavpili.
Visa brauciena garumā būs derīga attiecīgajam reisam iegādātā vilciena biļete. Pēc pārsēšanās tā pati biļete būs derīga arī turpmākajam braucienam ar autobusu un vilcienu līdz galamērķim, tādēļ papildu biļete autobusa posmam nav jāiegādājas.
Izmaiņas vilcienu kustībā ir saskaņojusi Valsts SIA „Autotransporta direkcija”, lai remontdarbu laikā nodrošinātu nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu.
Aicinām pasažierus iepazīties ar aktuālajām izmaiņām un savlaicīgi plānot savus braucienus, lai izvairītos no neērtībām.