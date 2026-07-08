MiniLAMPA aicina ģimenes iepazīt mežu caur spēlēm, eksperimentiem un radošām aktivitātēm
"Latvijas valsts meži" (LVM) kopā ar meža nozares partneriem aicina mazos un lielos dabas draugus divu dienu garumā iepazīt mežu aizraujošās spēlēs, eksperimentos un praktiskās aktivitātēs.
Jau 10. un 11. jūlijā Cēsīs norisināsies sarunu festivāls "Lampa", kurā AS "Latvijas valsts meži" (LVM) kopā ar meža nozares partneriem aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt bērnu zonu MiniLAMPA (Nr. 54) Cēsu pils parkā. Divu dienu garumā apmeklētājus gaidīs izzinošas un atraktīvas aktivitātes, kas ļaus iepazīt mežu kā vietu izziņai, aktīvai atpūtai un radošai izaugsmei.
MiniLAMPA apmeklētāji varēs piedalīties interaktīvajā spēlē "Meža maratons", kur, audzējot kokus un saudzējot dabas vērtības, būs iespēja "noķert" ogļskābo gāzi. Tāpat interesentus gaidīs dažādas meža sporta disciplīnas – koku sēklu atpazīšana un stādīšana, dabas vērtību skaitīšana, dzīvnieku pēdu iepazīšana, zaļās enerģijas baskāju taka, saplākšņa robotu cīņas un vēl daudz kas cits.
LVM kopā ar meža nozares partneriem – Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu (MEKA), AS "Latvijas Finieris" un asociāciju “Latvijas koks” – aicinās mazus un lielus dabas draugus iepazīt kvalitatīvu meža apsaimniekošanu – meža atjaunošanu, meža kopšanu un rūpes par to. Apmeklētāji varēs arī pārliecināties par koksnes daudzveidīgajām izmantošanas iespējām, atklājot, cik daudz lietu var izgatavot no koka.