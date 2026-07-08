Ar vērienu tiks atzīmēta Cēsu 820. jubileja
Jau nākamajā nedēļas nogalē, 17. un 18. jūlijā, Cēsis aicina uz pilsētas 820 gadu jubilejas svinībām, kurās galvenajā lomā būs paši cēsnieki – viņu mūzika, idejas, radošums un līdzdalība.
Šogad svētki “Cēsis 820” pulcēs vairāk nekā 50 ar Cēsīm saistītus mūziķus un dīdžejus, piedāvājot plašu kultūras, mūzikas, mākslas, izklaides un ģimenes aktivitāšu programmu dažādās pilsētas vietās – no Cēsu Pils parka un Vienības laukuma līdz Rožu laukumam, vecpilsētai un kvartālam “Rainis”.
Piektdien, 17. jūlijā, svētku vakara galvenais notikums būs atklāšanas koncerts “Laiks laikā” Cēsu Pils parkā, kurā savīsies laiks, atmiņas un kopā būšana. Koncertā piedalīsies Cēsu novada amatiermākslas kolektīvi, Vidzemes kamerorķestris un solisti Una Daniela Aizgale, Zane Rozenfelde, Kalvis Jenčs, Kristaps Krafts un Melisa Debora Kaškura. Koncerta mākslinieciskais vadītājs ir Andris Veismanis, režisore – Inga Cipe. Tradicionāli svētku laikā tiks godināts arī Gada cēsnieks, kam apbalvojumu pasniedz AS “Cēsu alus”. Pēc koncerta vakars turpināsies ar svētku balli kopā ar Rihardu Sauli un grupu.
Vienības laukumā jeb Cēsnieku skatuvē sāksies viena no šī gada svētku īpašajām programmām – Cēsu mūziķu koncerti un Cēsu DJ parāde. Divu dienu garumā uz skatuves satiksies dažādu paaudžu Cēsu mūziķi, grupas un dīdžeji, kuru saknes un stāsti saistīti ar Cēsīm.
Sestdien, 18. jūlijā, svētku dienu ieskandinās pūtēju orķestris “Cēsis”, kas jau no rīta modinās pilsētu. Dienas gaitā Cēsis pārvērtīsies par plašu svētku norises vietu – parkos, laukumos un ielās notiks aktivitātes ģimenēm, koncerti, radošās darbnīcas, jauniešu iniciēti pasākumi, sacensības, folkloras un amatierkolektīvu uzstāšanās, kā arī amatnieku un mājražotāju tirdziņš.
Viens no sestdienas centrālajiem notikumiem būs svētku “Cēsis 820” parādes gājiens “Māksla ratos”, kas plkst. 16.00 dosies maršrutā Valmieras iela – Vienības laukums – Lenču iela. Gājiens iecerēts kā radoša un vizuāli iespaidīga kustīgu platformu, transporta un objektu virkne, kurā organizācijas, uzņēmumi, iestādes, mākslinieciskie kolektīvi, apvienības un kopienas atklās Cēsu stāstu no senatnes līdz mūsdienām.
Sestdien pilsētā norisināsies arī plaša programma ģimenēm ar bērniem Pils laukumā un Maija parkā, amatnieku un mājražotāju tirdziņš Rožu laukumā un vecpilsētā, Cēsu novada folkloras kopu koncerts, amatu māju meistaru paraugdemonstrējumi, danči, retro auto izstāde, Dizaina tirgus, kokvedēju saiets “Meža karalis 2026”, kā arī citas svētku norises dažādās pilsētas vietās. Kvartālā “Rainis” gaidāmas jauniešu iniciētas aktivitātes, koncerti, performances un Silent Disco.
Svētku kulminācija būs lielais svētku koncerts Cēsu Pils parkā. Ieeja Pils parkā, uzrādot biļeti, būs iespējama no plkst. 17.30. Koncertā no plkst. 18.00 uzstāsies Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas džeza nodaļas audzēkņi, Bigbends “Cēsis”, Aija Andrejeva ar grupu, grupa “Rīmdari”, Ozols un grupa “Pērkons”. Svētku vakaru noslēgs balle ar grupu “Stradivari”. Biļetes uz svētku koncertu pieejamas www.bilesuparadize.lv un “Biļešu paradīzes” kasēs.