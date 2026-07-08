Rinkēvičs: Krievija cenšas radīt bailes, taču Latvija nav viena
Krievija cenšas iebiedēt reģiona valstis, tomēr Latvija nav viena – aiz tās stāv visa NATO alianse. To NATO samita laikā Ankarā uzsvēra Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Prezidents norādīja, ka Latvija ik dienu saskaras ar Krievijas hibrīddraudiem, taču pašlaik neredz iemeslu gaidīt militāru iebrukumu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka valstij jābūt gatavai dažādiem hibrīdapdraudējumiem un jāstiprina sava drošība.
Rinkēvičs kā divus svarīgākos NATO samita rezultātus izcēla vienošanos turpināt atbalstu Ukrainai un palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta līdz 2035. gadam. Viņš atgādināja, ka Latvija šo mērķi jau ir sasniegusi, un aicināja arī citas dalībvalstis palielināt ieguldījumus aizsardzībā.
Komentējot ASV prezidenta Donalda Trampa izteikumus par Grenlandi, Rinkēvičs uzsvēra, ka Latvijas nostāja nav mainījusies – Grenlande ir Dānijas sastāvdaļa. Vienlaikus viņš norādīja, ka Arktikas reģiona drošība kļūst arvien nozīmīgāka. Savukārt par Eiropas attiecībām ar ASV prezidents sacīja, ka abas puses ir svarīgas sabiedrotās un viena bez otras nevar iztikt.