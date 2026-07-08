Eksotiska pasaules mūzika un danči - Valmiermuiža aicina uz grandiozu etnomūzikas festivālu
Nākamajā nedēļā, 18. jūlijā, Valmiermuižas parku ar etnomūzikas ritmiem un dažādu tautu kultūru tradīcijām piepildīs devītais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls. Lai visām paaudzēm pasākuma baudīšana būtu aizraujoša, līdztekus starptautiskai mūzikas programmai sarūpētas daudzveidīgas lustes un darbošanās meistarnīcās, cirks, lekcijas, kā arī mākslas instalācija un rituāla uguns performance. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja pasākumā ir bez maksas.
Eksotiska pasaules mūzika un danči
Uz festivāla divām skatuvēm šogad skanēs kontrastiem bagāta programma. Pirmo reizi Latvijā uzstāsies grupa „Manhu” no Ķīnas ar unikālām balsu un instrumentu tehnikām. Krāšņu priekšnesumu sniegs etnopopa grupa „Tautumeitas”, savukārt jaunradītā latviešu un igauņu dueta Laima Jansone un Mari Kalkun ziemeļniecisko improvizāciju papildinās video projekcijas. Pirmoreiz Latvijā būs dzirdams eksperimentālais „Baltic Trio” ar saspēli no folka līdz industriālam troksnim. Apvienība „Tell Your Birds” izpildīs pavisam jaunus skaņdarbus, kuros stīgu smalkums savijas ar elektronisko enerģiju, bet starptautiskais projekts „Ethno Estonia” ar jaudīgu koncertu svinēs 30 gadu gadadienu. Duets „Sun Horse” piedāvās tradicionālo dziesmu futūristisku skanējumu, taču radikālā folka ansamblis „Grēcīgie Partizāni” tautas melodijas pretstatīs pankroka enerģijai. Festivālu ar nostalģiskiem un lustīgiem nakts dančiem noslēgs „Sventava”.
Meistarnīcas un lustes
Dinamiku pasākuma gaisotnē ienesīs žonglēšanas darbnīca un cirka izrāde, ko sniegs starptautiski atzītais franču mākslinieks no Igaunijas Sylvain Oulala. Tāpat darbosies meistarnīcas – no Dienvidigaunijas būs ieradušies kanneles meistari, sudraba rotu veidotāji, kā arī audējas, kas demonstrēs šūšanu no otrreiz pārstrādātiem materiāliem, bet latviešu saimnieces mācīs gatavot melleņu klimpas un darināt pastalas. „Ethno Estonia” dalībnieki gaidīs interesentus mūzikas darbnīcā. Aktīvākai izklaidei būs pieejams Valmiermuižas karuselis, šaušana ar loku, izjādes ar Valmiermuižas jātnieku skolas zirgiem un ponijiem.
Mākslas instalācija, uguns performance un lekcijas
Iemiesojot šī gada festivāla tēmu „paralēles”, būs iespēja paplašināt zināšanu un sajūtu loku par pasaulēm, kas rit mums paralēli un šķietami nesastopas. Pētnieks Sandis Laime skaidros, kā latviešu ticējumos atšķirt raganas no spīganām un laumām, savukārt teologs un rakstnieks Harijs Vagrants piedāvās lekciju par nāvei tuvajām pieredzēm. Pievakarē būs aplūkojama mākslinieces Sabīnes Ozoliņas radītā laikmetīgās mākslas instalācija „Garam laiks”, kas veidota kā starptelpa starp redzamo un neredzamo, starp šodienu un aizgājušo, aicinot vērsties sevī un saskatīt klusu, visaptverošu klātbūtni. Festivālu pirmo reizi izgaismos arī rituāla uguns performance – jauno mediju māksliniece Zane Zelmene no niedrēm radīs skulptūru „Šī saule, viņa saule”, kas iedvesmota no baltu folkloras. Performancē muzikālo noskaņu radīs Valmieras Etno kokļu kopa „ILGÕ”.
Praktiska informācija
Valmiermuižas etnomūzikas festivāls notiks 18. jūlijā plkst. 14.00–02.00 (ieeja no plkst. 13.00) Valmiermuižas parkā. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā: etnovalmiermuiza.lv vai festivāla dienā uz vietas. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja bez maksas. Pērkot vismaz 5 biļetes, cena ir izdevīgāka. Apmeklētājiem, kuri vēlēsies nakšņot zem zvaigznēm, blakus esošā Valmiermuižas staļļa teritorijā tiks iekārtota omulīga telšu pilsētiņa. Vietu rezervācija pieejama, sazinoties pa tālruni 26618966. Seko līdzi jaunumiem Facebook un Instagram. Ieskaties aizvadītā gada festivāla norisē sajūtu video ŠEIT.
Valmiermuižas etnomūzikas festivālu rīko Valmiermuižas kultūras biedrība sadarbībā ar Kultūras menedžmenta centru „Lauska”.