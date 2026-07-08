Politika
Šodien 16:04
Vienas dienas laikā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas apturēti 90 nelegālie migranti
Valsts robežsardze otrdien novērsusi 90 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu, informēja dienestā.
Šogad kopumā robežsargi no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturējuši jau 7563 cilvēkus. Ņemot vērā joprojām augsto nelegālās migrācijas spiedienu no Baltkrievijas puses, valdība līdz šā gada beigām pagarinājusi pastiprinātās robežapsardzības režīmu pierobežā.
Salīdzinājumam – pērn Valsts robežsardze novērsa 12 046 mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Savukārt humānu apsvērumu dēļ valstī tika ielaists 31 cilvēks.