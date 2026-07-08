Mājās jau gaida māsa un brālis! Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā pasaulē nācis šī gada 150. mazulītis - puisēns Eidens
Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā Ventspilī šonedēļ nosvinēts skaists un nozīmīgs notikums – 7. jūlijā pasaulē nācis šā gada 150. mazulis. Mazais puisēns, kuram dots vārds Eidens, ir trešais bērniņš Volkoviču ģimenē, kur viņu mājās jau gaida māsa un brālis.
Lai gan mazulīša māmiņa Marina ir baušķeniece, ģimene jau piecus gadus par savām mājām sauc Ventspili. Tieši tāpēc Marina pieņēma lēmumu savu trešo bērniņu laist pasaulē tieši Ventspilī. Izvēli būtiski ietekmējusi arī labā slava, kas apvija vietējo Dzemdību nodaļu – sieviete bija dzirdējusi daudz atzinīgu atsauksmju, kas izrādījās patiesas.
Marina neslēpj gandarījumu par pieredzēto un īpaši novērtē slimnīcas personāla profesionālo attieksmi un sirsnīgās rūpes. "Ikviens speciālists ir savā vietā, un to varēja just visa dzemdību procesa laikā," uzsver māmiņa, kura nu jau droši iesaka Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļu arī citām topošajām māmiņām.
Mazajam Eidenam pasaulē palīdzēja nākt gādīga komanda: ginekoloģe un dzemdību speciāliste Dr. Inese Gračova, kā arī vecmātes Aija Ziemele un Monta Kolosa. Ventspils Dzemdību nodaļa jau krietnu laiku izceļas ar savu viesmīlību un modernajiem risinājumiem. Šeit topošajām māmiņām ir iespēja izvēlēties gan tradicionālās, gan ūdens dzemdības, un to visu nodrošina pieredzējis mediķu kolektīvs.