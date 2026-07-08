Lietuvas robežsargi aiztur "patvēruma meklētājus", kas caur Latviju ar autobusu bēg uz "izsapņoto Rietumeiropu"
Jonišķu rajonā Lietuvā, kas atrodas netālu no Elejas pagasta Latvijā, Lietuvas robežsargi aizturējuši divus afrikāņus, kuri ar autobusu devās no Rīgas uz Varšavu. Personas bija pieteikušās patvērumam Latvijā un, nesagaidot lēmumu, ar viltotiem dokumentiem bēga uz Rietumeiropu, taču, pateicoties lietuviešu likumsargu vērībai, tika aizturētas.
Nelegālie imigranti Lietuvas robežsargiem uzrādīja viltotus, iespējams, Austrijas, personas dokumentus, informē Lietuvas Valsts robežsardzē. Jaunie vīrieši nonāca apcietinājumā, un ir uzsākta pirmstiesas izmeklēšana.
Otrdienas vakarā Jonišķu rajonā, netālu no Kalvju ciema, kas atrodas burtiski pie Latvijas-Lietuvas robežas Lietuvas Valsts robežsardzes Paģēģu robežsardzes Šauļu robežsardzes darbinieki apturēja uz Poliju braucošu Mercedes-Benz mikroautobusu, lai to pārbaudītu. Autobuss ar Igaunijas numura zīmēm brauca no Vāsas (Somija) uz Varšavu caur Rīgu.
Pārbaudot autobusa pasažierus, robežsargu uzmanību piesaistīja divi jauni ārzemnieki, kas brauca no Rīgas un uzrādīja Austrijas pilsoņu personas apliecības.
Dokumentos esošās fotogrāfijas acīmredzami neatbilda pasažieru izskatam. Ārzemniekiem nebija citu dokumentu, kas dotu tiesības ieceļot un uzturēties Lietuvā.
Lietuvas Valsts robežsardzes darbinieki noskaidroja, ka šie pasažieri patiesībā ir 22 gadus veci Somālijas pilsoņi, kuriem maijā tika izsniegtas patvēruma meklētāju apliecības Latvijā.
Saskaņā ar sākotnējiem datiem, šīs personas no Somālijas, kas atrodas Austrumāfrikā, lidoja uz Baltkrieviju, no kurienes nelikumīgi šķērsoja robežu, nonāca Latvijā un tur tika aizturētas.
Viņi pieteicās patvērumam Latvijā, bet, negaidot lēmumu, pameta šādu personu izmitināšanas centru Latvijā, plānojot tālāk doties uz Rietumiem caur Lietuvu un Poliju, līdz sasniegtu vienu no savām sapņu valstīm, visticamāk, Vāciju.
Lietuvas robežsargi aicināja Somālijas pilsoņus izkāpt no autobusa un aizturēja viņus. Lietuvā uzsākta pirmstiesas izmeklēšana par dokumenta viltošanu vai šāda dokumenta glabāšanu. Likums par šādu noziedzīgu nodarījumu paredz naudas sodu, brīvības ierobežošanu, arestu vai brīvības atņemšanu līdz četriem gadiem.
Izmeklēšanā tika konstatēts, ka Austrijas personas apliecības ir viltotas.
Nelegālie migranti, kas ieceļo Eiropas Savienībā, bieži izmanto taktiku, piesakoties patvērumam pirmajā dalībvalstī, kurā viņi ieceļo, un pēc šādu procedūru uzsākšanas meklē iespējas aizbēgt uz Rietumeiropu. Nelegālo migrantu plānos Latvija un Lietuva ir tikai tranzītvalstis. Nelegāli ieceļojuši Latvijā, migranti bieži vien dodas tālāk uz Rietumiem vairāku līdz pat desmitu cilvēku grupās, izmantojot ne tikai pārvadātāju pakalpojumus, bet arī ārzemju vai viltotus ceļošanas dokumentus un ceļojot ar pārvadātāju maršruta autobusiem, vilcieniem vai automašīnām, informē Lietuvas robežsardzē.
Nelegālos migrantus, kas ceļojuši pa tā saukto "Latvijas maršrutu" un tiek aizturēti, Lietuvas robežsargi parasti pēc nepieciešamo procedūru pabeigšanas atgriež pie saviem Latvijas kolēģiem.