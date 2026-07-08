Nespiediet "saņemt izmaksu"! Krāpnieki "Omniva" vārdā sūta e-pastus, lai iztukšotu Latvijas iedzīvotāju kontus
Foto: LETA
SIA "Omniva" pakomāts.
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Nespiediet "saņemt izmaksu"! Krāpnieki "Omniva" vārdā sūta e-pastus, lai iztukšotu Latvijas iedzīvotāju kontus

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Krāpnieki pasta sūtījumu kompānijas "Omniva" vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetbanku piekļuves datus, liecina kiberincidentu novēršanas institūcijas "Cert.lv" publicētā informācija.

Nespiediet "saņemt izmaksu"! Krāpnieki "Omniva" vā...

"Cert.lv" norāda, ka e-pasta sūtītājs nav saistīts ar "Omniva", un, nospiežot "saņemt izmaksu", atveras vietne, kura nav saistīta ar "Omniva".

"Cert.lv" ir Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta struktūrvienība, kura darbojas Aizsardzības ministrijas pakļautībā atbilstoši Nacionālās kiberdrošības likumam. Iestādes uzdevumi ir uzturēt vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību atainojumu, sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā Latvijas IP adrešu apgabalos un ".lv" domēna vārdu zonā.

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