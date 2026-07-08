Arī ceturtdiena gaidāma lietaina, vietām dārdēs pērkons
Arī ceturtdien laikapstākļi Latvijā būtiski neuzlabosies. Daudzviet gaidāms lietus, bet atsevišķos rajonos iespējams pērkona negaiss, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī laika apstākļus turpinās noteikt aktīvs ciklons virs Baltijas valstīm. Mākoņi teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu - rietumu daļā lietus būs ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs. Savukārt valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Atsevišķās vietās izveidosies negaisa mākoņi un varēs dzirdēt pērkona dārdus. Pūšot lēnam vējam, dažviet austrumos izveidosies migla, dūmaka. Kurzemē, piekrastes rajonos vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē, brāzmās sasniedzot ātrumu 20-21 metrs sekundē. Gaiss naktī atdzisīs līdz + 10, + 15 grādiem.
Rīgā debesis aizklās mākoņu sega. Nakts būs lietaina, brīžiem lietus kļūs stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz + 13, + 15 grādiem.
Arī dienā laika apstākļus turpinās noteikt ciklons ar centru virs Latvijas. Daudzviet brīžiem līs, kā arī lokāli izveidosies gubu-lietus mākoņi, vietām nesot stipras pērkona lietusgāzes. Piekrastē vējš brāzmās sasniegs ātrumu 20-22 metri sekundē. Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē, un maksimālā gaisa temperatūra būs + 14, + 19 grādi.
Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, vakarā gaidāms lietus, iespējams, pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz + 16, + 18 grādiem.