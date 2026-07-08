Ar radošām aktivitātēm un paplašinātās realitātes izstādi aizvadīs Ķemeru svētkus
Sestdien, 18. jūlijā, Ķemeru vēsturiskajā kūrorta parkā visas dienas garumā norisināsies Ķemeru svētki. Apmeklētājus gaidīs radošas un izzinošas aktivitātes, darbosies amatnieku darinājumu un gardumu tirdziņš, kā arī muzikāli priekšnesumi visas dienas garumā.
Plkst. 12.00–19.00 parkā būs atvērts tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus un gardumus. Tirgotāji piedāvās koka, metāla, keramikas, tekstila un citus amatniecības darbus, kā arī augļus, ogas, dārzeņus un medus, konditorejas, gaļas, zivju u. c. produkciju.
Plkst. 13.00–18.00 ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās un priecāties putu ballītē, būs arī iespēja doties izjādē ar poniju. Ķemeru parka alejās varēs apskatīt paplašinātās realitātes izstādi “Pastaigā pa skaisto Jūrmalu”. Iespējams arī bezmaksas ekskursijā izstaigāt vēsturisko Ķemeru parku. Ekskursiju sākums plkst. 14.00 un 16.00 pie Ķemeru ūdenstorņa, ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot pieteikšanās formu. Svētku dienā apmeklētājus gaidīs arī Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā, kur no plkst. 13.00 līdz 16.00 darbosies grāmatu maiņas punkts un Imanta Ziedoņa lasītavā varēs izspēlēt izlaušanās spēli.
Tikmēr Ķemeru parka Mīlestības saliņā no plkst. 13.00 būs atvērta mīlestības vēstuļu darbnīca un muzicēs dziesminieki Raimonda Vazdika un Ilze Grunte, Varis Vētra, Kārlis Kazāks, Goran Gora, Adrians Kukuvass un Adrija Silva Kukuvasa.
Arī pie Ķemeru ūdenstorņa visas dienas garumā izskanēs daudzveidīga muzikālā programma. Plkst. 13.00, 15.00 un 17.00 uzstāsies grupa “Sunny Groove Dixie”, plkst. 14.00 un 16.00 muzicēs duets “Sax Bomb Duo” – Diāna Pīrāgs un Ivars Bajaruns, bet plkst. 18.00 koncertēs grupa “Midnight Five”. Plkst. 19.30 uz svētku skatuves pie Ķemeru ūdenstorņa kāps grupa “Lādezers”, bet no plkst. 21.00 līdz 1.00 apmeklētāji aicināti uz balli kopā ar grupu “Džentelmeņu špagats”.