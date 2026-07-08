Latvijas Radio koris klausītājiem sagādājis grandiozu rudens programmu ar pasaules vērienu
No septembra līdz decembrim Latvijas Radio koris sagādājis klausītājiem patiesi aizraujošu koncertu piedāvājumu ar pasaules vērienu! Latvijā koncertēs pasaules klases viesmākslinieki – austrāliešu flautu virtuoze Ženevjēva Leisija, džeza trompetes zvaigzne Arve Henriksens, gaidāma arī muzikālās izrādes “Sidharta” pirmizrāde Rūras triennālē, koncertturneja Austrālijā un citi vērtīgi pārsteigumi.
Koris koncertsezonu atklās 25. septembrī ar augšupceļošu meditāciju koncertā “Lūgšana mieram”. Sigvards Kļava par koncertprogrammu stāsta: “Patiesībā, šis koncerts ir tāda mana iekšējā nepieciešamība, dot telpu sev sapņot un lūgties par mieru. Viss šis laiks - ne tikai karš bet arī mūsu ikdienas savstarpējās attieksmes – pasaule mainās, apkārtējie notikumi ārkārtīgi elektrizē. Vai peldēt tiem līdzi, rauties iekšā kopējā virpulī? Gribas tomēr meklēt to atslēgu - miera salu.” Koncertā skanēs Arvo Perta, Gijas Kančeli, Riharda Dubras, Olivjē Mesiāna, Kšištofa Penderecka u.c. autoru mūzika. Līdzās korim, īpaša loma uzticēta Guntara Freiberga sitaminstrumentiem. Pats Arvo Perts teicis: "Bezgalība ir apslēpta ikvienā mirklī", savukārt Latvijas Radio koris ir pārliecināts - miers pasaulē sākas cilvēka dvēselē.
17. oktobra koncertā “Ceļš uz Santjago” Latvijā pirmo reizi tiks atskaņots monumentālais britu komponista Džobija Talbota lieldarbs "Path of Miracles" (“Brīnumu ceļš”), aizvedot klausītājus īstā piedzīvojumā. Skaņdarbs stāsta par cilvēka iekšējo ceļu un transformāciju. Līdzās latīņu valodai skan grieķu, basku, spāņu, franču, vācu un angļu valoda, atgādinot, ka Santjago ceļš gadsimtiem ilgi vienojis cilvēkus no visas Eiropas. Septiņpadsmit patstāvīgas balsu līnijas, daudzveidīgas vokālās tehnikas, telpisks kora izvietojums un nepārtraukta kustības izjūta pārvērš kori un klausītājus par vienotu organismu, kas ataino svētceļnieku ceļu. Balsis kļūst par daudzkrāsainu instrumentu, reizēm atdarinot zvanus, reizēm vēju vai tālas atbalsis, radot iespaidu, ka klausītājs pats atrodas ceļā.
Pirms došanās kopīgā koncertturnejā pa Austrāliju, Latvijas Radio koris sagādājis Latvijas klausītājiem iespēju dzirdēt ievērojamo flautu virtuozi Ženevjēvu Leisiju. Leisija ir Austrālijas mūzikas ikona, ABC par viņu saka: “Izcila stāstniece mūzikā, drosmīga riskētāja, iedvesmotāja, bezbailīga piedzīvojumu un patiesības meklētāja. Priekpilns spēks, kas dara pasauli labāku”. Latvijas Radio koris kopā ar mākslinieci sniegs koncertus Brisbenā, Melburnā, Pērtā, Adelaidā, Kanberā un Sidnejā. Programmu vieno putnu dziesmu tēma, tā būs veidota kā labirints cauri dažādiem gadsimtiem, aiznesot pasaulē arī Baltijas autoru – Pētera Vaska, Arvo Perta mūziku. Paredzēti arī pirmatskaņojumi - Ērika Ešenvalda opuss “Gulbja dziesma”, kā arī Austrālijas modernās un eksperimentālās mūzikas pārstāvju tandēma Holisas Teilores un Džona Rouza īpaši Latvijas Radio korim un Leisijai radīti divi jaundarbi. Latvijas klausītājiem būs unikāla iespēja šo programmu dzirdēt Rīgā 28. oktobrī, koncertā “Austrālijas putnu dziesmas”.
11. decembra koncerts "Klusa nakts", savukārt, kļūs par vienu no šīs ziemas gaidītākajiem muzikālajiem notikumiem – Latvijas Radio koris turpinās sadarbību ar pasaulslaveno džeza un ambientās mūzikas trompetistu Arvi Henriksenu. Kora un Henriksena sadarbība īpašu Latvijas klausītāju mīlestību izpelnījās pēc koncertizrādes "Nakts vēstules dejotājai", kas 2025. gadā tika nominēta “Kilograms kultūras” balsojumam, kā arī Lielajai mūzikas balvai. Henriksens ir viens no šobrīd pieprasītākajiem Eiropas mūsdienu trompetistiem - biežs viesis pasaules lielākajos festivālos un koncertzālēs, savukārt, viņa albums Cartography (ECM) kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem 21. gadsimta ambientās un improvizētās mūzikas ierakstiem. Trompete viņa rokās pārvēršas gandrīz cilvēka balsī - trauslā, elpojošā un neparasti emocionālā.
Latvijas Radio koris saviem klausītājiem sagādājis arī dāvanu – šos četrus sezonas koncertus apvienojot koncertu abonementā, kuru iespējams iegādāties par īpaši draudzīgu cenu - 55 eiro (cena, pērkot koncertus atsevišķi – 91 eiro). Abonementu skaits ierobežots.
Koris plānojis arī turpināt savas gaitas muzikālo izrāžu laukā - septembrī Latvijas Radio koris ar izrādi “Sidharta” piedalīsies vienā no gada lielākajiem teātra un mākslas notikumiem Eiropā – Rūras triennālē. Izrāde tapusi pēc Hermaņa Heses stāsta motīviem, jaunās vācu režijas zvaigznes Lisaboas Houbrehtsas vadībā. Kopā ar starptautisku aktieru trupu no dažādiem Eiropas teātriem, t. sk. Dailes teātra, izrādes darbībā kā pilntiesīgi skatuves dalībnieki iesaistīti arī Latvijas Radio kora dziedātāji un diriģents Kaspars Putniņš – muzikālās izrādes pamatā ir amerikāņu komponistes Kerolainas Šovas mūzika Latvijas Radio kora izpildījumā. No 21. līdz 23. oktobrim muzikālo teātra izrādi “Sidharta” būs iespējams noskatīties arī Rīgā, Dailes teātrī, izrādes plānotas arī Antverpenē, Amsterdamā un Lisabonā.
Koncertu abonements, kā arī biļetes uz atsevišķiem koncertiem un izrādēm meklējamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.
Vairāk par koncertiem lasiet www.radiokoris.lv, sekojiet kora jaunumiem sociālajos tīklos Instagram un Facebook: @LatvianRadioChoir .