Pēc ASV karavīru izvešanas no Igaunijas Latvija skaidro, vai gaidāmas izmaiņas arī pie mums
Ziņas par ASV karavīru izvešanu no Igaunijas raisījušas jautājumus arī Latvijā — vai līdzīgas izmaiņas varētu skart ASV militāro klātbūtni pie mums? Aizsardzības ministrija skaidro, kāda līdz šim bijusi komunikācija ar Vašingtonu un ko tas nozīmē Latvijas drošībai.
ASV administrācija ir bijusi ciešā dialogā ar Latviju un pārējiem sabiedrotajiem par nepieciešamību salāgot ASV militāro spēju vajadzības, ņemot vērā gan Krievijas agresiju, gan pieaugošos drošības izaicinājumus ārpus Eiropas kontinenta, norādīja ministrijā.
Līdzšinējā komunikācijā ar ASV nav bijušas indikācijas par ASV gatavošanos samazināt ASV karavīru skaitu Latvijā. Tāpat nesen notikušas rotācijas gan militārajā bāzē Ādažos, gan militārajā bāzē Lielvārdē.
"ASV karavīri arī turpmāk būs daļa no NATO militārās klātbūtnes Latvijā un Baltijā, tostarp piedalīsies kopīgās mācībās Eiropā, ko uztveram kā novērtējumu par Latvijas ievērojamo ieguldījumu savas un NATO drošības stiprināšanā. Alianse šodien ir spēcīgāka un vienotāka nekā jebkad agrāk," uzsvēra ministrijā.
Lielākā daļa Igaunijā dislocēto ASV karavīru ir izvesti, taču šovasar gaidāma nākamā rotācijas vienība, šonedēļ ziņo Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija ERR.
Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs ERR teica, ka NATO Eiropas spēku virspavēlnieks un ASV sauszemes karaspēka komandieris Eiropā viņam sacījuši, ka nākamajai ASV vienībai Igaunijā jāierodas šovasar un jāpaliek līdz gada beigām.
Tomēr vienības lielums nav zināms, un nav informācijas par to, kas notiks turpmākajos gados, atzinis Pevkurs.