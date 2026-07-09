Jaunā izglītības ministre Ilze Indriksone grib skolās uzlabot attiecību veidošanu un aktualizēt vērtību jautājumus
Vairākās izglītības jomās nepieciešams izvērtēt līdzšinējo pieeju un ieviest skaidrākus un elastīgākus risinājumus, uzskata jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA). Sarunā ar aģentūru LETA viņa aizstāv nepieciešamību skolām sagatavot skaidrus rīcības plānus drošības situācijām, sola meklēt elastīgākus risinājumus skolu finansēšanas reformā un pauž, ka lielāka uzmanība jāpievērš attiecību veidošanas un vērtību jautājumiem.
Viena no jūsu prioritātēm ir izglītība atbilstoši bērnu labākajām interesēm arī šajos drošības apstākļos. Ko konkrēti ar to domājat?
Jautājums ir ne tikai par drošības apstākļiem, bet arī par iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību. Savukārt, ja runājam par drošību, tad tas ir precīzs un skaidrs regulējums, kā rīkoties apdraudējuma gadījumos, lai nebūtu situācijas, ka, septembrī bērniem atgriežoties skolās, mums nav risinājuma, kā viņi var iegūt izglītību, ja apdraudējumi kļūst regulāri, kā nesen tas arī bija. Ja nedēļā tās ir divas vai trīs dienas, tad tas var traucēt mācību procesu. Ir jāsagatavo precīzs regulējums, kā skolas izmanto gan attālināto mācību iespējas, gan veido kombinēto mācību piedāvājumu, kas ir mācības gan klātienē, gan attālināti. Par to ir svarīgi vienoties, lai, atsākoties mācībām, visiem būtu skaidrs, kā to darām, un nebūtu atšķirīgas pieejas. Pats sliktākais būtu, ja vecāki, redzot, ka netiek nodrošinātas izglītības iespējas, bērnus sāk ņemt ārā no skolām un laiž tālmācībā. Tas noteikti nebūtu labs risinājums, it īpaši pamatskolas pirmajā posmā. Otra lieta ir iespēja nodrošināt drošas telpas. Varbūt ir skolas, kur šīs drošās telpas ir pieejamas un visiem pietiekamas. Tad ir jāpielāgojas un apdraudējuma gadījumā jāreaģē individuāli. Piemēram, paziņojuma vietā, ka apdraudējuma dēļ skolā mācības nenotiks, ir jāaizstāj ar paziņojumu, ka šajā dienā mācības notiks attālināti. Un tad ir jābūt skaidram, vai visiem ir nepieciešamās iekārtas, vai ir sakari, vai tās ir stundas tiešsaistē, vai tās ir stundas ar individuālo darbu, kur bērni pēc tam skolotājam iesniedz izdarīto. Proti, ir rezerves plāns katrai dienai, kā mēs rīkosimies, ja būs apdraudējums.
Tomēr to šobrīd lielākā vai mazākā mērā jau nosaka pašvaldību izstrādātās vadlīnijas, un Izglītības un zinātnes ministrija līdz šim arī ir uzsvērusi, ka civilā aizsardzība ir pašvaldību atbildība. Vai tas nozīmē, ka šis būs regulējums nacionālā līmenī?
Pašvaldības parūpējas, lai bērni un jaunieši būtu drošībā, un to vadlīnijas paredz, kā rīkoties un kur doties trauksmes gadījumā. Mēs sakām, ka ir jānodrošina nepārtraukts mācību process arī situācijās, kad klātienē skolās mācības nevar notikt. Viens gadījums ir, ja bērni jau ir skolā, otrs gadījums ir, ja apdraudējums tiek izsludināts, pirms bērni ir uz skolu devušies. Lai mācību process neapstātos, nebūtu regulāru kavējumu, ir jābūt papildu risinājumiem, ko mēs varam pielāgot. Arī pedagogiem jābūt gataviem.
Mēs visi atceramies pandēmijas laiku, kā bija sākumā, kad tas nebūt nebija vienkārši. Tagad varbūt prasmes ir labākas, tehnoloģijas pieejamākas, arī portatīvo datoru iepirkumi ir noslēgušies un katra skola individuāli pielāgo, kā tie tiek lietoti. Bet arī šeit būtu iespēja preventīvi zināt, vai katram bērnam dators ir, un tad viņam to piedāvāt, lai būtu pārliecība, ka var nodrošināt kvalitatīvu izglītību arī apdraudējuma apstākļos.
Jūs vienlaikus uzsverat izglītības pieejamības nozīmi. Vai varētu tikt pārskatīti skolu tīkla kritēriji saistībā ar jauno finansējuma modeli "Programma skolā"?
Mēs esam ieplānojuši sarunu ar Latvijas Pašvaldību savienību. Es arī esmu lūgusi ministrijas darbiniekiem sagatavot pārskatu par esošo situāciju, kādi lēmumi ir pieņemti, kur ir palikušas neskaidrības un problēmjautājumi. Ar šo visu noteikti ir jātiek skaidrībā un jāievieš skaidra kārtība, kā mēs virzāmies uz 1. septembri, kādas lietas vēl ir jāprecizē.
Es esmu par to, ka ir jāizvērtē individuālās sarunās ar katru pašvaldību, kā tas arī bija solīts iepriekš, slēdzot līgumu par finansējumu, visi jautājumi, kas vēl ir neskaidri. Mēs noteikti pielabosim un meklēsim elastīgākus risinājumus jautājumos, par kuriem uz šī gada 1. septembri vēl nav skaidrības, vai tas būs pareizais vai nepareizais virziens. Noteikti palielināsim elastību finansējuma pārdalē, piemēram, lai pašvaldībās būtu pietiekams resurss atbalsta personālam. Šobrīd pilnā apmērā nav nodrošināts finansējums tieši atbalsta personālam, kā tas bija plānots programmā.
Otrs svarīgs punkts ir pieejama izglītība neatkarīgi no bērna dzīvesvietas. Tas nozīmē attālumu no bērna dzīvesvietas līdz sagaidāmajai izglītības iestādei, nevis tikai attālumu starp skolām, kā tas tika pausts pēdējos gados, ka tas būtu galvenais kritērijs, lemjot, vai saglabājam izglītības iestādi. Tas ir ļoti ietekmējis lauku iedzīvotāju iespējas nokļūt līdz kvalitatīvai izglītībai, jo bērnam dažkārt jau līdz tai vienai skolai ir tālu, kur nu vēl līdz otrai, ja tā viena tiek aizvērta.
Es domāju, ka jāvērtē detalizēti un individuāli tās teritorijas un tie jautājumi, kuri vēl nav skaidri. Ir teritorijas, kur viss ir skaidri saprotams, visi lēmumi pieņemti un viss notiek. Bet ietekme uz katru konkrēto izglītības iestādi un bērnu noteikti var mainīties. Es neesmu optimiste - visas reformas, arī šādas reformas, nes līdzi arī kaut kādus nelielus defektus un lietas, par kurām mēs nevarējām iedomāties, kā tās katrā konkrētā gadījumā ir piemērojamas. Mēs noteikti esam gatavi risinājumiem, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku rezultātu, jo kopumā reforma tieši finansējuma ziņā ir ļoti atbalstoša mazajām lauku skolām, kurās nav daudz bērnu, un varēs nodrošināt atbilstošu finansējumu pedagogu darba samaksai, kā tas iepriekš bija pārsvarā tikai lielajās skolās, kad darbojās modelis "Nauda seko skolēnam". Kopumā reforma noteikti ir tā vērta, lai to kvalitatīvi pabeigtu un īstenotu.
Arī pēc noteikumu apstiprināšanas valdībā izskanēja iebildumi par skolēnu skaita kritērijiem reģionu skolās, kas balstīti teritoriju iedalījumā atbilstoši urbanizācijas rādītājam ("degurba"). Vai šis iedalījums, jūsuprāt, pietiekami precīzi atspoguļo pašvaldību un skolu reālo situāciju?
Es vispār neesmu sajūsmā par šādu starptautisku indeksu izmantošanu, nenovērtējot reālo situāciju. Ir vairāki gadījumi, kad esmu sapratusi, ka tas indekss tiešām neatspoguļo dzīves realitāti. Piemēram, viena piepilsēta pēc indeksa ir it kā ļoti blīvi apdzīvota urbanizēta teritorija, bet dabā tur ir piepilsētas skola, kura lielā mērā pilda arī iekļaujošās izglītības un izglītības pieejamības funkciju, un tie bērni, kas nejūtas tik labi lielajās pilsētas skolās, apmeklē šo nosacīti mazāko skolu, bet pēc indeksa tur ir jābūt ļoti daudz bērnu. Tas sagrauj dažādu izglītības iespēju pieejamību.
"Degurba" rādītāji nav akmenī jāiekaļ. Es nesolu, ka mēs vērsim vaļā Ministru kabineta noteikumus, bet vienošanās procesā ar katru no pašvaldībām tieši tāpēc ir jāskatās reālā skolu ietilpība, jo, ja vienu skolu aizver, tad citai ir jābūt iespējai visus bērnus paņemt. Manuprāt, arī nav saprātīgi aizvērt labu skolu ar labu izglītības kvalitāti un tā vietā būvēt piebūvi citai skolai 15-20 kilometru attālumā un teikt, ka tagad visiem jādodas uz to skolu. Pašvaldības arī bieži vien saka, ka reizēm pašvaldību finansētie skolēnu pārvadājumi tuvojas jau tām izmaksām, kas būtu, ja kāda no tām mazākajām skolām tomēr turpinātu funkcionēt. Arī tas ir izmaksu jautājums, jo bērniem uz skolu ir arī jānokļūst.
Es esmu saņēmusi signālus no vairākām vietām, kuras aicina pārvērtēt un saka, ka situācija nav atbilstoša indeksa vērtējumam. Es šobrīd nevaru atbildēt, vai tā ir vai tā nav, bet mēs to uzliksim uz galda un vērtēsim, kāda situācija ir realitātē.
Vēl viena jūsu pieminētā prioritāte ir augstākās izglītības eksports. Kur, jūsuprāt, ir galvenā problēma ar ārvalstu studentu piesaisti pašlaik - kvalitāte, kontrole, uzņemšanas prasības?
Mērķis ir kvalitāte, nevis kvantitāte. Jāatzīst, ka problēmas pašlaik ir visās jūsu nosauktajās jomās un nebūt nav tā, ka viss būtu izdarīts.
Pirmkārt, ir jānodrošina, lai studentiem, kas vēlas šeit studēt, tiešām ir patiesa vēlme studēt. Tas nozīmē "ieejas" kvalitātes kritērijus, starptautiskus iestājpārbaudījumus. Mūsu jaunieši kārto centralizētos eksāmenus un bez tiem viņi nevar augstskolā iestāties. Tas ir vienots kritērijs, vienots rādītājs, kuru mēs varam salīdzināt. Un tagad iznāk tā, ka mūsējiem mēs prasām centralizēto eksāmenu, bet ārvalstu studentus mēs uzņemam ar kaut kādām beigšanas apliecībām, ar kaut kādām atzīmēm, ko viņiem kāds ir ielicis. Es domāju, ka starptautisks iestājpārbaudījums ir ļoti labs risinājums, lai, pirmkārt, paceltu to iestāšanās latiņas kvalitāti, otrkārt, tas ir reāls, uzticams starptautisks pārbaudījums angļu valodas prasmei tiem, kas brauc studēt angļu valodā, jo arī to ir svarīgi kontrolēt, vai viņi vispār to spēj un var. Tā varētu būt minimālā programma, kas varētu būt arī ātri īstenojama, vienkārša un saprotama.
Otrs ir reāli nosacījumi un atbildība uzaicinātājiem, augstskolām un pašiem studentiem ne tikai uzaicināšanas brīdī, bet pēc tam par visu procesu - apmeklējumu, sekmēm un arī programmas pabeigšanā ar diplomu. Kopumā mums daudzi jaunieši pamet pamatstudijas pirmajā vai otrajā gadā, jo nav gatavi studijām vai rodas citi apsvērumi, piemēram, viņi aiziet ātrāk strādāt. Bet šajā gadījumā mērķis ir uzņemt tos, kas reāli grib studēt un sasniegt rezultātu, nevis tos, kas pēc tam uzliek somu plecos un patiesībā ir atbraukuši pelnīt naudu, nevis studēt. Tos noteikti vajadzētu atšķirot un ātri.
Ko praksē nozīmētu augstskolu atbildība? Kā tas varētu izskatīties?
Tā būtu pastāvīga un reāla kontrole pār apmeklētību, nevis to, ka viņš vai kolēģis ar viņa kartiņu kaut kur "nopīkstinās", un patiesībā neviens nav redzējis, vai viņš ir vai nav bijis lekcijās. Tā ir augstskolu atbildība, ka visus studentus redz un kontrolē, lai viņi tiešām nāk un piedalās studijās. Otrs ir mācību sasniegumu vērtējums un kontrole procesā, lai nav tā, ka it kā viņš studijas ir apmeklējis, bet beigās nav neko iemācījies. Protams, atbildība ir arī tajā ziņā, ka mums ir jābūt atbildīgiem par to, ka viņi ievēro mūsu likumus un ir nulles tolerance pret pārkāpējiem. Ja viņi tiek sodīti, arī administratīvā kārtā, tad, manuprāt, viņiem ir jādodas atpakaļ uz savu mītnes zemi, un ir drošības avanss, vai, kā es saku, depozīta maksājums augstskolai, lai var nopirkt biļeti mājupceļam, lai nav tā, ka viņš ir atbraucis un nav par ko atgriezties.
Tās ir minimālās lietas, ko es nosaucu, bet ir vesela sistēma, kur būtu jāpalīdz augstskolām to izdarīt, un, ja kāda no augstskolām nespēj šo kontroli nodrošināt un neizpilda nosacījumus, tad vienkārši tai nav vairs iespējas uzaicināt ārvalstu studentus - terminēti, ja pārkāpumi ir mazāki, vai uz ilgu laiku, ja vispār neko nenodrošina.
Cik ilgā laikā šādas prasības taps? Tāpat, ja augstskolām tādēļ samazināsies ārvalstu studentu skaits, tad samazināsies arī to ienākumi. Kā piedāvāsiet sabalansēt šīs prasības ar augstskolu finansējumu?
Mūsuprāt, drošības intereses ne ar ko nedrīkst sabalansēt. Drošības intereses ir prioritāras jebkurā gadījumā. Es arī aicinu visas augstskolas izvēlēties Eiropas Savienības, OECD un NATO dalībvalstu studentus vai vērtēt, no kuriem reģioniem studenti tiek piesaistīti.
Otra lieta, nauda šajā gadījumā nav noteicošais. Visas mūsu augstskolas cenšas sasniegt reitingus, kritērijus un kvalitāti, un to var izdarīt, tikai piesaistot kvalitatīvākus studentus. Tas nodrošinās, ka pie mums studēt dosies nevis no tām, kā mēs sakām, trešo valstu miljonu un miljardu nācijām tie, kas tur nav tikuši savās labajās augstskolās, kā šobrīd tas arī lielā mērā ir, bet mūsu augstskolas izvēlēsies tie potenciālie studenti, kas tieši grib mūsu augstskolas. Tad tās ir cita līmeņa studijas, kā arī viņi pēc tam var turpināt studēt maģistrantūrā, doktorantūrā un dot pienesumu arī zinātnei un augstskolai. Tas jau ir pavisam cits līmenis, nevis viņi atbrauc iegūt pirmo augstākās izglītības līmeni, jo viņiem ir svarīgs tikai dokuments ar ierakstu, ka viņi ir studējuši Eiropas Savienībā, bet faktiskais sniegums ir daudz mazsvarīgāks.
Otra puse šim stāstam ir tā, ka mūsu jaunieši raujas studēt uz ārvalstīm, jo tas ir prestiži. Un te ir tas jautājums, vai mēs savas augstskolas, paceļot izglītības eksporta kvalitāti, varam pacelt arī prestižā. Tas būtu mērķis, uz kuru būtu jādodas.
Noslēdzot par prioritātēm, jūs piedāvājat ieviest skolās ģimenes veselības mācību. Kāds ir šāda mācību priekšmeta ieviešanas mērķis? Un kā nodrošināsiet, lai diskusijas par tā saturu nepārvērstu par ideoloģisku kaujas lauku?
Es apšaubu, ka veselība ir ideoloģisks kaujaslauks, ja vien kāds to necenšas tā pavērst. Man jau šis jūsu jautājums liekas savdabīgs. Es varētu teikt tā vienkārši - ģimenes veselības mācība tieši tāpēc saucas ģimenes veselības mācība, ka tas nav par konkrētās personas tikai un vienīgi fizisko veselību, veselīgu ēšanu, fizkultūru un sportu, kas arī ir ļoti svarīga daļa no tā kopuma, bet vairāk ir jāiedziļinās arī tajā, kā mēs viens ar otru sarunājamies, veidojam attiecības, spējam sadarboties, kas neizbēgami noved arī pie mūsu visu nīstās un izskaužamās vardarbības jebkurā formā, arī emocionālā. Tas ir pamats, lai cilvēki mācītos no paša sākuma visa mūža garumā veidu, kā dzīvot pašiem veiksmīgi un veselīgi un kā atbalstīt citus, kā sadarboties, kā veidot attiecības un galu galā arī, kā uzvesties. Manuprāt, ļoti svarīgi ir cīnīties, nevis tikai ar sekām, ko mēs ļoti tagad darām un apzināmies, cik traģiska ir situācija, un visādos veidos mēģinām to risināt, bet tā visa ir cīņa ar sekām. Principā mums ir jāpievēršas pašam sākumam, kad bērns ienāk ģimenē, jāsaprot, kādas ir viņa vajadzības, kādas ir vajadzīgas vecāku prasmes. Tagad arī Saeimā ir vairāki likumprojekti par to, kā bērna attīstībā noķert brīžus, kad ir vajadzīgs kāds papildu atbalsts, papildu iespējas. Tad, kad bērns nonāk izglītības sistēmā, viņš tajā nonāk no ģimenes, un galvenais atbildīgais par bērnu ir ģimene, vecāki. Bet arī skolā pedagogiem, manuprāt, svarīgi ir ielikt šajā sadaļā uzvedības mācīšanos, lai cik tas izklausītos vienkārši. Es zinu, ka ir pedagogi, kam tas izdodas ļoti labi, un viņi visu mācību laiku spēj ļoti labi sadarboties ar jauniešiem, ar bērniem. Bet, ja nav labas uzvedības, tad līdz labai izglītības kvalitātei mēs nevaram tikt.
Tas nozīmē, ka tas ir komplektā - ne tikai fiziskā veselība, bet arī mentālā stabilitāte, emociju pārvaldīšana, uzvedības normas, uzvedības veids, lai šie instrumenti ir visiem - gan topošajiem vecākiem, lai, iznākot no skolas, viņi to jau ir apguvuši, praktizējuši un zinās, ko darīt ar saviem bērniem, gan pedagogiem, kas šobrīd jau ir skolā, jo visiem pedagogiem nav iemācīts, kā strādāt ar bērniem, lai viņi būtu pozitīvās uzvedības daļā un spētu klausīties, spētu sadarboties, spētu veikt uzdevumus, iesaistīties kā pilnvērtīga mācību procesa dalībnieki. Es esmu par to, ka katrs bērns ir procesa dalībnieks, nevis tikai vērotājs, klausītājs un pasīvs informācijas un izglītības saņēmējs.
Ģimenes veselības mācība ir jāskatās plašāk, tas nav tikai par veselīgu dzīvesveidu. Tas ir par to, kā mēs panākam, ka bērns, kas varbūt arī sākumā ģimenē nav saņēmis visas tās mācības, var tās saņemt izglītības procesā un var kļūt gan par atbildīgu pilsoni, gan par veiksmīgu tēvu vai māti, gan darbinieku. Jo vairāk mūsu laikmetā ir tehnoloģiju, jo vairāk cilvēks kļūst it kā pašpietiekamāks, viņš var ļoti labi kaut ko darīt bez citiem cilvēkiem, bet tai pašā laikā viņš neprot veidot labas attiecības, ja viņš to nav praktizējis un iemācījies.
Bet tas nav viens mācību priekšmets, tā to nevar uztvert, tā nav mācību stunda. Tie ir jautājumi un lietas, kas ir jāapgūst katram vecuma posmam atbilstoši.
Vai to skolā jau neapgūst, piemēram, sociālajās zinībās, audzināšanas stundās vai bieži pieminētajās caurviju prasmēs? Kādēļ ir vajadzīgs vēl viens atsevišķs mācību priekšmets?
Tieši tādēļ es uzsveru, ka nekur nav teikts, ka tas obligāti būs mācību priekšmets ar šādu nosaukumu, bet noteikti ir jāizvērtē veids, kā mēs to varam iestrādāt izglītības sistēmā.
"Skola 2030" bija ar labām iecerēm un labu iesākumu, balstīta prasmēs un kompetencēs. Pirmais ir bāzes zināšanas, bet tad ir prasmes, kas ir jātrenē. Un arī pedagogam ir jābūt prasmēm to darīt. Ja tu to neesi pamēģinājis, bet tikai kaut kur garām skrienot "caurvijās" dzirdējis otrajā klasē, tad ceturtajā, tad kaut kur septītajā klasē…. Manuprāt, ar to ir nepietiekami, lai tas nostiprinātos kā prasme un kā ieradums. Var teikt, ka mūsu mācību programma šobrīd ir ļoti sadrumstalota un katrā vecuma posmā kaut kur tas atkārtojas, bet… Man ir četri bērni, vecākajam jau ir pāri 30 un jaunākā meita mācās ceturtajā klasē, un viņa tiešām ir bijusi šajā "Skola 2030" ciklā. Es redzu, kā viņi mācās, ko stāsta pirmajā klasē, ko trešajā, ko ceturtajā, un es nesaprotu, kāpēc tik sarežģīti par šīm lietām ir jāstāsta, bet vienlaikus neizstāstot tās līdz galam. It kā pieskaras, tad aiziet nost, un tagad sestajā klasē tas būšot. Bet vai, nonākot sestajā klasē pēc pāris gadiem, bērns atcerēsies to sarežģīto sīko pieskaršanos šai tēmai otrajā vai trešajā klasē? Es neesmu pārliecināta.
Sociālajās zinībās tiek mācītas daudzas labas un svarīgas lietas, bet veids, kā tas tiek mācīts, tomēr, manuprāt, ir jāizvērtē, lai tas saskanētu ar to, ko mēs sagaidām tai brīdī, kad bērns beigs skolu. Manuprāt, vispirms jānosprauž mērķi, ko mēs gribam iemācīt, kādas prasmes, kādas zināšanas, kādas kompetences, un tad jāliek programma. Nevis mēs atnākam ar visu, ko mēs gribētu viņam iemācīt, un tad skatīsimies, kas galā ir sanācis. Šobrīd laikmeta izaicinājums ir tāds, ka ļoti strauji mainās arī tas, ko mums vajag bērniem iemācīt, arī par profesionālajām prasmēm runājot, ne tikai par sociālajām. "Skola 2030" sākās pirms sešiem septiņiem gadiem, un tagad ir īstais brīdis izvērtēt, apskatīties, kas labi strādā, kas ne tik labi, precizēt un saprast, kāds ir mūsu mērķis, 9. klasi beidzot, 12. klasi beidzot, un atbrīvot varbūt bērnus no tām lietām, par kurām likās, ka viņiem ļoti vajag to iemācīt, bet, ja mēs konstatējam, ka tas nenes lielu ieguvumu tālākajos dzīves soļos, tad varbūt nevajag to visu tik daudz un tik sadrumstaloti.
Tagad arī uzņēmēji, pieņemot cilvēkus darbā, bieži saka: "Mani neinteresē, kāds ir tavs izglītības dokuments, man interesē tu kā personība ar savām prasmēm, vēlmēm un apņēmību mācīties kaut ko jaunu, spēju iedziļināties procesos, vienlaikus redzot kopainu un sistēmisku pieeju." Prasības no mūsdienu tehnoloģiju laikmeta, no darba devējiem, arī attiecību veidošanā ir mazliet citas, nekā bija pirms sešiem gadiem.
Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, kur šim jautājumam pieskārās, tieši izskanēja, ka tas būs atsevišķs mācību priekšmets un šobrīd tiks vērtēts, uz kādu citu mācību priekšmetu rēķina to varētu integrēt mācību programmā.
Es pieņemu, ka tas nav uz kāda viena konkrēta priekšmeta rēķina. Es saku, ka tas jāvērtē tādējādi, ka, iespējams, daļa no tā ir sociālajās zinībās, daļa veselības mācībā, daļa sportā. Mēs nevaram nomainīt kādu vienu priekšmetu ar šo priekšmetu. Tas nav iespējams.
Tādēļ ir mans jautājums, kas būs tas jaunais, ko jau šobrīd nemāca citos minētajos priekšmetos?
Stāsts nav par to, ko nemāca, bet par to, kā māca. Manuprāt, sociālās zinības ir piebārstītas pilnas ar visu ko, un katrs pedagogs ir diezgan brīvs savās izvēlēs, kurā brīdī un ko viņš no tā māca, lai sasniegtu sagaidāmos rezultātus. Es par to esmu skeptiska, jo, ja ir tik liela brīvība un tik liela interpretācija, tad tas ļoti ir atkarīgs no konkrētā pedagoga. Es uzticos pedagogiem, bet mums nedrīkst būt situācija, ka viens pedagogs māca kaut ko vienā sadaļā, otrs pilnīgi citā sadaļā. Būtu tomēr jābūt diezgan skaidrām valstiski nozīmīgajām sadaļām, kas ir jāiekļauj programmā ļoti skaidri, nepārprotami, tām tur ir jābūt un jābūt skaidram, kādā veidā tās tiek mācītas. Turklāt par to uzvedības mācību šobrīd nekā nav. Ir par vērtībām, par attiecībām, tādām ētiskajām lietām, bet nav konkrētas rīcības un paņēmienu, kas ir pedagogu rīcībā.
Otra lieta, ko es uzskatu, kas arī būtu jāmaina, tā pati Latvijas vēsture, kas arī it kā ir sociālo zinību sadaļā. Es esmu ar daudziem jauniešiem tikusies, runājusi gan vidusskolas posmā, gan pamatskolas posmā, un mums ir ļoti slikta situācija ar Latvijas vēstures zināšanām. Tieši tāpēc, ka nav vairs mācību priekšmets Latvijas vēsture. Tas ir salikts viss vienā maisā, un, ja priekšmetu pasniedz sociālo zinību skolotājs, nevis vēstures skolotājs, tad viņam, protams, prioritāte būs vairāk sociālās zinības. Katram jaunietim tomēr vajadzētu ielikt pamatus, lai viņš zinātu, kas ir Latvija, kāpēc viņš ir latvietis, kāpēc valsts ir veidojusies tieši tā. Manuprāt, tā ir tāda valstiska lieta, kam ir obligāti jābūt.
Tāpat, ja mēs tagad domājam par sabiedrības kopējo attīstību un to pašu demogrāfiju, mums jāiemāca bērniem un jauniešiem veidot attiecības.
Vai runa būs par universālām attiecību prasmēm, vai arī valsts definēs, kāda tā ģimene var būt?
Es domāju, mums nav tālu jāmeklē. Mana vīzija par Latvijas valsti ir ierakstīta mūsu Satversmes ievadā, un tur ir viss vajadzīgais ielikts. Ja to mēs paņemam, tad tā ir vīzija, pie kuras mums jāturas. Mums nekas jauns nav jāizgudro, tur ir gan labklājība, tur ir latviešu tradīcijas, tradicionālās lietas, tur ir kristīgās vērtības, tur ir arī atbalsts tiem, kam iet grūtāk, cieņa pret dabu. Manuprāt, tai virzienā ir jāiet, jo tas faktiski ietver to, kādu mēs to mūsu jauno cilvēku gribam izaudzināt un palīdzēt viņam izaugt. Tur pat ir stāsts, ka nevis mēs viņu audzinām, bet viņš aug, jo bērnu audzināt var tikai pašā sākumā, pēc tam jau viņš aug pats, var tikai palīdzēt, atbalstīt, iedot instrumentus. Tieši skola ir tā vide, kur to var labi izdarīt un iedot iespējas.
Izglītības un zinātnes ministrija bija otrā ministrija aiz Klimata un enerģētikas ministrijas nepabeigto darbu skaita ziņā.
Jā, mums ir sudraba medaļa.
Jūs pārņemat ministriju ar virkni jau iesāktu reformu, un līdz Saeimas vēlēšanām atlicis salīdzinoši maz laika. Kurš jautājums jums šķiet tik svarīgs, ka būtu gatava tam pievērst īpašu uzmanību, pat ja tas nozīmētu kādu citu prioritāti pabīdīt malā?
Nē, es neesmu gatava atlikt nevienu no iepriekš pārrunātajām prioritātēm, jo tie ir darbi un uzdevumi, ko es esmu iesniegusi Ministru prezidentam. Līdz ar to atlikt tās es neesmu gatava. Es esmu gatava noteikti intensīvāk strādāt sadarbībā ar visiem ministrijas darbiniekiem, un es ceru uz viņu iesaisti arī vasaras periodā.
Ir vairāki nosacīti mantoti jautājumi, kas noteikti ir svarīgi un jāturpina, bet jāatzīst, ka iepriekšējās valdības laikā ir stipri iekavēti. Tā ir tā pati augstākās izglītības un zinātnes reformas īstenošana, kur jau zvana trauksmes zvani un ir apdraudēts Eiropas finansējums. Tur ir vajadzīga divu gadu nepadarīto darbu pabeigšana. Tā ir prioritāte, un tas noteikti ir jāizdara. Darīsim, un kaut vai vasarā rīkosim vairāk sēžu, vairāk tikšanos un centīsimies visu paspēt izdarīt. Tad ir jautājumi, kas varbūt ir atklājušies lēni un pakāpeniski, bet kas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, tas ir arī šis vispārējās izglītības finansējuma reformas stāsts jeb "Programma skolā". Tā ir jāturpina, bet noteikti ir daudz darba vēl jāiegulda. Es varbūt nebiju plānojusi, ka būs tik ļoti detalizēti jāiedziļinās un jāveic precizējumi, jāievieš elastības risinājumu, lai šī reforma tiešām tiktu īstenota pozitīvi, lai nebūtu tā, ka izdara un beigās ir ļoti slikti, un visi ir neapmierināti. Centīsimies rast skaidrību visos jautājumos.
Vai ir jautājumi, par kuriem ir skaidrs, ka tie būs jāatstāj nākamajai valdībai vai arī no tiem vispār būtu jāatsakās?
Es pieņemu, ka ir kāda daļa no jautājumiem, kas vairs īsti nav aktuāli un to varētu vienkārši nedarīt. Es uzskatu, ka katrs dokuments, kuru kādreiz ir sākuši gatavot, bet pēc kura vairs nav reālas nepieciešamības, nav jāsagatavo, nav jāiesniedz valdībai. Ir jāizvērtē, ko vispār mēs darām, kas ir svarīgi un būtiski. Labāk ir koncentrēt resursus uz svarīgo.
Ir arī šis jautājums par to, ka nākamā gada budžetā nav finansējuma Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūrā. Kosmosa jomas pārvaldības modelis ir iepriekš vērtēts, ka to vajadzētu sakārtot, mainīt, jo tur ir gan Izglītības un zinātnes ministrijas, gan Ekonomikas ministrijas sadaļa un intereses saskaras, un tas ir svarīgi gan ekonomikai, gan zinātnei. Bet es nedomāju, ka šajos mēnešos šo jautājumu var atrisināt, un tas noteikti ir jautājums, kas paliktu nākamajai valdībai. Ir vēl daudzi citi ilgtermiņa jautājumi. Arī šis "Skola 2030" izvērtējums. Mēs varam saprast, kas ir steidzīgāk jāmaina vai jāpadara, bet ir lietas, ko var vērtēt pēc tam un sakārtošanu turpināt. Bet ir svarīgi to kaut vai uzsākt, jo, manuprāt, jau mazliet ir nokavēts tas vērtējuma sākšanas brīdis.
Ņemot vērā, ka jūs pārstāvat citu politisko spēku nekā vairāki līdzšinējie izglītības un zinātnes ministri, kurās izglītības politikas jomās jūsu pieeja būtiski atšķirsies no līdzšinējās? Kuri būs tie galvenie rādītāji, pēc kuriem, kad pienāks Saeimas vēlēšanas, varēs vērtēt jūsu darba rezultātus ministra amatā?
Šajos dažos mēnešos varēs vērtēt tos uzdevumus un jautājumus, ko es arī esmu uzlikusi kā prioritāti šim īsajam laikam. Noteikti mūsu politiskajam spēkam arī ilgtermiņā ir daudz jautājumu, ko mēs gribētu risināt. Piemēram, stiprināt to pašu valstiski patriotisko audzināšanu saistībā ar valsts aizsardzības mācības pilnveidi, kur, es domāju, potenciāls ir daudz lielāks, nekā šobrīd tas tiek izmantots, tieši nodrošinot jauniešiem daudz interesantāku, daudzveidīgāku un dzīvei noderīgāku saturu. Tāpat tā ir Latvijas vēsture. Es domāju, es ceru, ka mums izdosies jau šajā īsajā termiņā mainīt kaut kādas lietas, lai tā būtu kā neatņemama sastāvdaļa izglītības procesā. Viena sadaļa, kas gan nav saistīta ar politisko spektru vai kaut kādām pieejas atšķirībām, bet kas ir neatliekami jārisina, ir profesionālā un mūžizglītība saistībā ar cilvēkkapitāla attīstību, ar iespējām cilvēkam iegūt nepieciešamās zināšanas un prasmes mūsu mainīgā darba tirgus apstākļos, lai risinātu darbaspēka nepietiekamību. Tas ir starpinstitūciju jautājums, un es esmu arī uzrunājusi ekonomikas ministru, labklājības ministru sēsties pie sarunu galda vēlreiz. Kad es biju ekonomikas ministre, es to darīju no ekonomikas ministra pozīcijām, un es redzu, ka nekas nav uzlabojies un nav pavirzījies uz priekšu šajā sadaļā. To es esmu gatava uzsākt arī šobrīd, un varbūt kaut ko izdodas izdarīt arī šajā īsajā laikā, vienoties vismaz par kaut kādiem veicamiem darbiem un uzdevumiem.
Mēs te nerunājam par lielajiem miljonu projektiem, bet par pārvaldības sakārtošanu. Arī Valsts kontroles atzinums bija, ka ir jāsakārto pārvaldība tieši mūžizglītības sadaļā, kurā pēc iespējas vairāk jāizmanto profesionālās izglītības iestādes - gan tehnikumi, gan koledžas. Līdz ar to arī profesionālā izglītība noteikti būs manā redzes laukā, jo tā ir joma un nozare, kurā lēmumi ir bijuši vajadzīgi jau sen atpakaļ gan par bāzes programmu izdevumu pārskatīšanu, kas ir uzsākta, bet nav gala rezultātu, gan par to, kā efektīvi nodrošināt izglītības kvalitāti un pieejamību ne tikai tiem jauniešiem, kas nāk pēc 9. klases vai arī vidusskolas, bet arī jebkuram pieaugušajam, lai ir iespēja mainīt savu profesiju, iemācīties papildu prasmes, pielāgoties darba tirgum. Manuprāt, tā ir sadaļa, kur būtu daudz jāizdara, un būtu arī rezultāti, kas pēc tam būtu jūtami valstiski un ekonomiski.
Par darba grupām un sarunām dzirdēts bieži. Kādus rezultātus - mazākus, lielākus - jūs redzat, kā tiešām sasniedzamus līdz Saeimas vēlēšanām?
Es neesmu optimiste. Es esmu uzlikusi mērķi, ka mums vajag apstiprināt vismaz rīcības plānu šajās dažās sadaļās, kas ir saistītas ar pārvaldības sakārtošanu, vienoties un pieņemt lēmumus, ar kuriem strādāt jau tālākajā periodā. Ir svarīgi panākt arī politisko vienošanos, jo tas karstais kartupelis ir bijis jau trīs valdību galdā, un nekas nav izkustējies kopējā mērķī, ka katrā reģionā ir jābūt fiziskam ieejas punktam pieaugušo profesionālajā izglītībā, kur ir laba vide, kur satiekas darba devējs, potenciālais investors, esošais uzņēmējs ar pašvaldību, ar Nodarbinātības valsts aģentūru, kurai ir jākļūst par darba meklētāju un darbaspēka piesaistes veidotāju, nedomājot varbūt par vienkāršu pārdali vai bezdarbniekiem, bet par darbaspēku un cilvēkkapitāla attīstību. Tur ir jābūt arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūrai kā partnerim jaunu projektu, iniciatīvu, investīciju piesaistē un veidošanā. Svarīgs ir tieši reģionālais konteksts, jo mums darba tirgus nav viendabīgs visā Latvijā, tas ir ļoti atšķirīgs. Rīga, Pierīga un Latgale ir pilnīgi cits stāsts, Kurzemē ir sava specifika, savas specializācijas, un jomas un arī profesionālās izglītības iestādes ir kā atbalsta instrumenti un sadarbības partneri. Arī Nodarbinātības valsts aģentūras ne tikai vizuālās vai nosaukuma izmaiņas, bet būtības izmaiņas ir svarīgas, lai tā ir vide, kur jebkurš zina, ka tur es varu iet meklēt pilnveidi un jaunas iespējas, uzņēmēji zina, ka tur atradīs palīdzību nepieciešamo darbinieku sagatavošanā. Svarīgi ir panākt vienošanos par konkrētiem pirmajiem lēmumiem, lai tas process sāktos. Ja mēs atveram visu laukumu, kā tas varbūt iepriekš ir bijis, un mēģinām atkal visos plānos salikt visu iespējamo, un paziņot, ka mums tam vajag kaut kādus 50 miljonus eiro, lai to sāktu darīt, tad nekas nenotiks.
Pēdējā Valsts kontroles revīzijā par pamatizglītību tika norādīts uz nevienlīdzīgām iespējām bērniem. Ko darīsiet, lai šī revīzija nekļūtu par vēl vienu no nepabeigtiem darbiem ministrijai?
Valsts kontrole ir nākusi ar konkrētiem priekšlikumiem, un daži, kā es saprotu, jau tiek virzīti un vērtēti. Es noteikti esmu par to, ka ir jābūt stingrākam regulējumam, par to, ko drīkst nedarīt vai darīt katra izglītības iestāde vai katra novada izglītības pārvalde. Tajā pašā laikā jāstiprina arī atbildība šajā sadaļā. Skolu direktoriem ir jādod lielākas pilnvaras, bet jāprasa arī lielāka atbildība. Vislielākais pārsteigums man bija par notikušajām mācību stundām konkrētos priekšmetos, jo tās atšķirības tiešām bija lielas un, manuprāt, nesamērīgas. Tas nozīmē, ka bērniem nav garantētas pat vienādas izglītības iespējas, nemaz nerunāsim par kvalitāti. Te ir jāstrādā, lai lielāku atbildību uzņemtos katra Izglītības pārvalde, kas šobrīd atbild par visu izglītības, kā tagad moderni ir teikt, ekosistēmu savā novadā, tālāk jau sadarbībā ar skolu vadītājiem un pedagogiem. Kvalitātes kritēriji arī ir viena no mūsu prioritātēm, lai gaidas, kas ir no bērniem, no vecākiem, arī no nozarēm, kas sagaida speciālistus, sakrīt ar to, ko ir gatava piedāvāt izglītības iestāde. Arī tālmācības jautājums, kam mēs mazāk pieskārāmies, ir par izglītības pieejamību, un svarīgi, lai izglītība, kas ir pieejama un tiek izmantota, ir kvalitatīva.