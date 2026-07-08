Biohakeris Braiens Džonsons, kurš centās uzvarēt nāvi, paziņo, ka viņam ir neārstējama slimība
Miljonārs un biohakeris Braiens Džonsons, kurš kļuvis pazīstams ar aktīvajiem centieniem pēc iespējas ilgāk saglabāt jaunību un pat "uzvarēt nāvi", paziņojis, ka viņam diagnosticēta neārstējama autoimūna slimība.
Ar šīm bēdīgajām ziņām 48 gadus vecais vīrietis dalījās mikroblogošanas vietnē "X", atzīstot, ka viņa "kuņģis pats sevi iznīcina". Slimība, ar ko viņš sirgst, saucas autoimūnais gastrīts - imūnsistēma uzbrūk paša kuņģa gļotādas šūnām.
Džonsons atklāja, ka daudzus gadus nav zinājis par saslimšanu un uzskata, ka tās attīstību varētu būt veicinājuši agrākie ēšanas paradumi. Pirms pievēršanās veselīgam dzīvesveidam viņš regulāri lietojis uzturā kalorijām bagātus produktus, cukurotus dzērienus, saldumus un cita veida neveselīgus našķus. Uzņēmējs stāsta, ka, veidojot biznesu un audzinot trīs bērnus, veselība palika otrajā plānā, viņš pieņēmās svarā un piedzīvoja ilgstošu depresiju.
Pēc ārstu un paša Džonsona teiktā, autoimūnais gastrīts var izraisīt neatgriezeniskus organisma bojājumus, uzturvielu trūkumu, mazasinību un ilgtermiņā palielināt kuņģa vēža risku. Lai gan mūsdienās šo slimību uzskata par neizārstējamu un ārstēšana galvenokārt vērsta uz simptomu kontroli, biohakeris negrasās padoties. Viņš plāno regulāri veikt dažādas analīzes un biopsijas, cerot atrast veidu, kā slimību apturēt vai mazināt tās ietekmi. Džonsons uzskata, ka mākslīgā intelekta un moderno biotehnoloģiju laikmetā nevienu slimību nevajadzētu uzskatīt par pilnīgi neārstējamu tikai tāpēc, ka līdz šim nav atrasts efektīvs risinājums.
Pasaules uzmanību Braiens Džonsons piesaistīja pēc tam, kad pārdeva savu uzņēmumu "Braintree" kompānijai "PayPal" par aptuveni 800 miljoniem dolāru. Pēdējos gados viņš ik gadu tērējis aptuveni divus miljonus dolāru, lai palēninātu novecošanos. Uzņēmējs ievēro stingru vegānisku uzturu, lieto desmitiem uztura bagātinātāju un medikamentu, kā arī veic dažādas medicīniskas pārbaudes un procedūras. Viņš pat ir izmantojis sava pusaudža dēla asins plazmu, cerot atjaunot ķermeņa bioloģisko vecumu līdz 18 gadiem. Džonsons arī regulāri publicē veselības datus, lai, kā pats apgalvo, kļūtu par "visvairāk medicīniski izpētīto cilvēku pasaulē".
Par šo unikālo personību "Netflix" pat ir uzņēmis dokumentālo filmu "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever” ("Nemirsti: vīrietis, kurš vēlas dzīvot mūžīgi"), kurā Braiens Džonsons ļauj skatītājiem ielūkoties savā ikdienā.