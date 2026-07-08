Uz A. Čaka ielas fiksēts ceļu satiksmes negadījuma brīdis..
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Šodien 12:48
VIDEO: Rīgā uz Čaka ielas mikroautobuss saduras ar motorolleri
Šodien Rīgā, Aleksandra Čaka ielā, fiksēts ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts mikroautobuss un motorolleris.
Aculiecinieka video redzams brīdis, kad mikroautobuss saduras ar motorolleri. Pēc aculiecinieka sniegtās informācijas negadījuma vietā ieradās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Valsts policija.
Pagaidām nav zināms motorollera vadītāja veselības stāvoklis, kā arī precīzi negadījuma apstākļi. Nav arī informācijas par to, vai satiksmes negadījumā cietuši vēl kādi cilvēki.
Jauns.lv ir sazinājies ar Valsts policiju un gaida komentāru par negadījuma apstākļiem.