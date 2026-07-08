Latvijas ceļiem priekšā smaga nakts: lietavas var izraisīt applūšanu un izskalojumus
Lai varētu operatīvāk organizēta uzturēšanas darbus, autovadītājus aicina ziņot par izskalojumiem un applūdušajiem autoceļu posmiem.
Informāciju var nodot, zvanot uz VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) diennakts bezmaksas informatīvo līniju 80005555, kā arī LVC kontos sociālajos tīklos.
"Ilgstoša vai stipra lietus rezultātā uz ceļiem ar grants seguma, kā arī ceļu nomalēs un pie grāvjiem var veidoties izskalojumi. Bojājumi īpaši ātri var veidoties vietās, kur grāvji atjaunoti nesen un nav paspējuši apaugt ar zāli, kā arī nesen veidotajās ceļu nogāzēs, arī būvdarbu posmos. Lietus gāzēs atsevišķi ceļu posmi un tuneļi var applūst," brīdina VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Tiek atgādināts, ka spēcīgu lietavu dēļ uz autoceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi: palielinās akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Autovadītājus aicina braukt uzmanīgi un neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu.
Bojājumu gadījumos autoceļu uzturētāji pēc vajadzības norobežo vietu ar vadstatņiem un veic nepieciešamos remontdarbus, ja to ļauj laikapstākļi. Ja stipras lietavas turpinās, ir jānogaida, kamēr tās beidzas, lai varētu veikt darbus. Ja lietus ir nodarījis bojājumus posmā, kur vēl tiek veikti būvdarbi, tos labo būvdarbu veicējs.