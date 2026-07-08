Jelgavas pilsētas slimnīcā mainās vadība - par priekšsēdētāju ievēlēta Kintija Barloti
Jelgavas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” dalībnieku sapulcē valdes priekšsēdētāja amatā ar 14. jūliju uz piecu gadu termiņu ievēlēta līdzšinējā pašvaldības kapitālsabiedrības “Jelgavas klīnika” valdes locekle Kintija Barloti.
Kā informē Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas pašvaldības izsludinātajā amata kandidātu atlasē uz Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatu tika saņemti 5 pretendentu pieteikumi. Nominācijas komisija kandidātu vērtēšanu veica divās kārtās – pirmajā kārtā izvērtēja kandidāta iesniegtos dokumentus, bet otrajā kārtā atbilstošie kandidāti bija aicināti uz strukturētu interviju un kandidāta prezentāciju, kompetenču novērtēšanai.
Otrajā kārtā no kandidātiem vislielāko punktu skaitu ieguva K.Barloti. Nominācijas komisija izvirzīja viņas kandidatūru kapitāldaļu turētajam apstiprināšanai amatā.
“K.Barloti ir sekmīgi vadījusi Jelgavas klīniku kopš 2018. gada augusta. Klīnikā ir veikti nozīmīgi infrastruktūras attīstības darbi, modernizējot darba vidi medicīnas personālam un apmeklētājiem. Ar mērķi veidot plašāka profila veselības aprūpes centru un stiprināt klīnikas pozīcijas Zemgalē, pēdējā gada laikā Jelgavas poliklīnika mainīja savu zīmolu uz “Jelgavas klīnika” un realizēja apvienošanos ar medicīnas sabiedrību “OPTIMA-1″. Kā klīnikas vadītāja viņa aktīvi ir pārstāvējusi reģionālās veselības aprūpes intereses valsts līmenī,” uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irina Malahovska.
K.Barloti kā savas prioritātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā ir izvirzījusi attīstīt slimnīcu kā vadošo veselības centru Zemgalē, uzlabojot pacienta drošību un pakalpojumu pieejamību, kā arī nodrošinot kapitālsabiedrības finanšu stabilitāti.
Līdz 13. jūlijam Jelgavas pilsētas slimnīcu turpina vadīt Rinalds Muciņš, kurš valdes priekšsēdētāja amatā tika iecelts uz laiku līdz vienam gadam. Jelgavas pašvaldība saka paldies R.Muciņam par ieguldīto darbu, uzņemoties vadīt slimnīcu un īsā laikā optimizējot tās darbu.
Pēc K.Barloti ievēlēšanas slimnīcas valdes priekšsēdētāja amatā, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības “Jelgavas klīnika” pārvaldības nepārtrauktību, “Jelgavas klīnikas” valdes locekļa amatā iecelts pagaidu valdes loceklis – klīniku no 14. jūlija vadīs uzņēmuma līdzšinējā finanšu direktore Zane Bedre. Viņa amatā iecelta uz laiku līdz vienam gadam vai līdz jauna valdes locekļa ievēlēšanai.