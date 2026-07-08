Palīdziet atrast Raimondu! Ārsts Dins Sumerags lūdz sabiedrības palīdzību pazudušā brāļa meklēšanā
"Palīdziet atrast Raimondu!" Otorinolaringologs Dins Sumerags sociālajos tīklos lūdz palīdzību sava brāļa Raimonda meklēšanā, kurš atrodas bezvēsts prombūtnē kopš 3. jūlija.
Kā publiskā paziņojumā sociālajā tīklā "Facebook" vēsta ārsts, viņa brālis pēdējo reizi manīts piektdien, 3. jūlijā. Zināms, ka viņš izgājis no savām mājām "Žagatas", kas atrodas Cēsu novada Raiskuma pagastā, taču līdz pat šim brīdim nav atgriezies. Tāpat nav saņemtas nekādas ziņas par viņa pašreizējo atrašanās vietu vai pazušanas apstākļiem.
Viņš lūdz atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt kaut mazākā informācija par Raimonda gaitām pēc 3. jūlija. Iespējams, kāds viņu ir redzējis pārvietojamies pa ceļu, mežmalu vai uzturamies Cēsu novada apkārtnē.
Iedzīvotāji, kuri ir manījuši pazudušo vīrieti, zina viņa iespējamo atrašanās vietu vai ir pamanījuši viņa aprakstam atbilstošu personu, tiek aicināti nekavējoties sazināties ar Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110.