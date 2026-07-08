Engurē skolas pulciņa pasniedzēju tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērniem
Valsts policijā 2025. gada 20. novembrī saņemta informācija par to, ka Tukuma novadā, Engurē, iespējams veikta seksuāla rakstura vardarbība pret mazgadīgu personu no pedagoga puses.
Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess, veiktas operatīvās darbības un iespējamā vainīgā persona aizturēta, piemērojot tai drošības līdzekli – apcietinājumu. Šī gada 6. jūlijā kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai par 25 noziedzīga nodarījuma epizodēm par seksuāla rakstura darbībām ar mazgadīgām personām.
2025. gada 20. novembrī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļā saņemta informācija par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu Engurē. Kāds bērns informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja par to, ka skolas pulciņa pasniedzējs, kāds 1950. gadā dzimis vīrietis, iespējams, veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo personu. Valsts policijā nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuālu vardarbību, veiktas operatīvās darbības un aizturēta iespējamā vainīgā persona. 2025. gada 22. novembrī personai tiesa piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu. Arī šobrīd aizdomās turētais atrodas apcietinājumā.
Izmeklēšanas laikā tika veikts apjomīgs procesuālais darbs, kurā kopumā iesaistītas 50 personas, no kurām deviņām tika saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu statuss. Izmeklēšanas laikā atklātas 25 noziedzīgu nodarījumu epizodes, kas izdarītas laika posmā no 2023. gada aprīļa līdz 2025. gada novembrim.
Sešpadsmit gadījumos kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta ceturtās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Piecos gadījumos kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 160. panta trešās daļas par seksuāla rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
Savukārt četros gadījumos kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 162. panta otrās daļas par sešpadsmit gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešanu netiklībā, tas ir, par tādas seksuāla rakstura darbības izdarīšanu bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi vai izraisīt dzimuminstinktu cietušajā, ja to izdarījusi pilngadīga persona vai ja tas izdarīts, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja tas izdarīts ar mazgadīgo. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.
2026. gada 6. jūlijā kriminālprocess nodots Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Valsts policija pateicas mazgadīgo personu vecākiem par veiksmīgo sadarbību un informācijas sniegšanu.
Valsts policija atgādina, ka ir svarīgi runāt ar saviem bērniem par notiekošo skolā, ārpusskolas nodarbībās un citās ikdienas gaitās, tādējādi laicīgi konstatējot iespējamu likumpārkāpumu. Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, aicinām nekavējoties par to ziņot Valsts policijai.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.