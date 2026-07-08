Pēc dzemdībām slimnīcā izdzisusi divu bērnu māmiņas dzīvība - vīrs vaino ārstus un ir gatavs cīnīties par taisnību. VIDEO
Pēc smagām dzemdībām Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) mirusi divu bērnu māte. Lai gan Valsts policija atteikusies uzsākt kriminālprocesu par iespējamu ārstu nolaidību, mirušās sievietes vīrs ir apņēmības pilns cīnīties par taisnību un lēmumu pārsūdzēt prokuratūrā, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Pēc sievas zaudēšanas vīrs vērsās Valsts policijā, lūdzot izvērtēt iespējamu ārstniecības personu vai slimnīcas nolaidību. Tomēr šā gada jūnija beigās viņš saņēmis atteikumu uzsākt kriminālprocesu. Valsts policija norāda, ka lēmums pamatots ar Veselības inspekcijas (VI) veikto resoriskās pārbaudes slēdzienu. Ekspertīzes laikā inspekcija nekonstatēja neprofesionālu rīcību no ārstu puses.
Vīra rīcībā esot profesores Daces Rezebergas atzinums. Tajā eksperte secinājusi, ka mirušās pacientes ārstniecības procesā ir nodarīts kaitējums un, izvēloties citu medicīnisko pieeju, būtu bijis iespējams glābt pacientes dzīvību. Lai gan šis atzinums tika iesniegts un reģistrēts Veselības inspekcijā, tas nav ietekmējis iestādes gala lēmumu.
Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca rakstiskā atbildē raidījumam uzsvēra, ka normatīvie akti liedz sniegt informāciju par konkrētas pacientes ārstniecības gaitu, norādot, ka šaubu gadījumos par ārstniecības kvalitāti jautājuma izvērtēšana notiek likumā noteiktajā kārtībā.