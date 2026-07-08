Tekle Gdey
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Šodien 10:25
Aizgāja no bērnu aprūpes centra un nav atgriezies; policija meklē angļu valodā runājošo Tekle Gdey
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2008.gadā dzimušo Tekle Gdey, kurš aizgāja no bērnu aprūpes centra un nav atgriezies. Jaunieša pazīmes - tumša āda, kalsna miesasbūve, īsi tumši sprogaini mati, sarunājas angliski.
Jaunietis nav arī nav devis ziņu par šī brīža atrašanās vietu. Policijas darbinieki norāda, ka viņam ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: Tumša āda, augums 1,72 m, kalsna miesas būves, īsi, sprogaini, tumši mati. Tekle Gdey bija ģērbies melnas krāsas jakā ar kapuci, melnas sporta biksēs, kājās sporta apavi, sarunājas angļu valodā.
Ja zini viņa iespējamo atrašanās vietu, zvani 64603577 vai 112, vai raksti ziemellatgale@latgale.vp.gov.lv.
Tekle Gdey