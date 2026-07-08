Pie Slokas stadiona pamanīts satraucošs atradums; iedzīvotāji neizpratnē
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis ieraksts par aizdomīgu objektu meža teritorijā pie Slokas stadiona Jūrmalā.
Publicētajā attēlā redzams zemē guļošs, melnā materiālā ietīts objekts, kas vairākiem iedzīvotājiem radījis satraukumu. Ierakstā atzīmēta arī Jūrmalas pašvaldības policija, tomēr pagaidām nav zināms, kas tieši redzams attēlā un vai notikuma vietā jau ieradušies atbildīgie dienesti.
Komentāros cilvēki neslēpj bažas un pieļauj dažādas versijas. Kāda komentētāja krievu valodā raksta, ka “grib ticēt, ka kļūdās par to, kas ienāk prātā”, savukārt citi vaicā, vai policija tiešām ir izsaukta, vai tikai atzīmēta ierakstā.
Vairāki komentētāji cer, ka zem pārklāja neatrodas cilvēks, bet citi norāda, ka oficiālos gadījumos dienesti izmantojot speciālus maisus, tāpēc redzamais varētu būt arī kāda privātpersonas atstāts vai apsegts priekšmets.
Citi idzīvotāji aicina neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus, bet vienlaikus uzsver, ka šādās situācijās svarīgākais ir nekavējoties informēt policiju vai glābšanas dienestus.