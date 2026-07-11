70 avārijas viena mēneša laikā: Jelgavā no augusta būs jāmaksā vairāk par ūdeni un kanalizāciju
Jūnija izskaņā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) devusi zaļo gaismu SIA “Jelgavas ūdens” iesniegtajam tarifu projektam. Sākot ar 1. augustu, kopējā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Jelgavā būs 2,85 eiro par kubikmetru (bez PVN).
Līdz šim, kopš 2023. gada, jelgavnieki maksāja 2,64 eiro, tātad tarifs pieaugs par astoņiem procentiem jeb 21 centu. Detalizētāk sadalot – ūdensapgādes pakalpojums turpmāk maksās 1,18 eiro/m3, bet kanalizācija – 1,67 eiro/m3 (bez PVN). Plānots, ka šis tarifs būs spēkā vismaz līdz 2027. gada jūlija beigām.
Kāpēc jāmaksā vairāk?
Uzņēmumā skaidro, ka tarifu pārskatīšana bijusi neizbēgama. Kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas ir būtiski augušas uzturēšanas, elektroenerģijas un degvielas izmaksas, kā arī minimālā alga un kredītu procentu maksājumi.
Taču viens no galvenajiem sadārdzinājuma iemesliem ir pilsētas novecojusī infrastruktūra, kas prasa nepārtrauktus ieguldījumus. "Teju 18 procenti kanalizācijas tīklu un 20 procenti ūdensapgādes tīklu ir pārsnieguši 50 gadu ekspluatācijas laiku. To uzturēšana kļūst arvien dārgāka – pieaug avāriju skaits, remontdarbu biežums un ekspluatācijas izmaksas. Šī gada sākumā vien mēneša laikā pilsētā reģistrētas vairāk nekā 70 avārijas," atklāj "Jelgavas ūdens" pārstāvji.
Turklāt līdzekļi ir nepieciešami arī vērienīgu tehnoloģisko iekārtu, piemēram, sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanai, lai pilsētas ūdenssaimniecības sistēma varētu darboties bez traucējumiem. Vienlaikus uzņēmuma pārziņā pēdējos gados nodoti vairāki kilometri jaunu tīklu, kas izbūvēti pašvaldības projektu ietvaros – Rubeņu ceļā, Lielupes un Zemgales industriālajos parkos, kā arī Bauskas un Dzirnavu ielās. Arī šīs jaunās infrastruktūras uzturēšana prasa resursus.
Saules paneļi un siltumsūkņi ļauj ieekonomēt
Lai gan globālās ekonomiskās tendences neizbēgami sadārdzina infrastruktūras uzturēšanu, "Jelgavas ūdens" uzsver, ka aktīvi investē energoefektivitātē, meklējot veidus, kā optimizēt izmaksas un pasargāt klientus no vēl krasākiem tarifu lēcieniem.
Uzņēmuma objektos Jaunajā ceļā un Lapskalna ielā, kur ir vislielākais elektroenerģijas patēriņš, uzstādītas saules paneļu elektrostacijas ar kopējo jaudu 500 kW. Tāpat notekūdeņu attīrīšanas iekārtās uz moderniem nomainīti kompresori un mikseri, bet telpu apsildei uzstādīts vieds siltumsūknis, kas iegūst siltumu no jau attīrītajiem, projām aizejošajiem notekūdeņiem. Šie modernie risinājumi uzņēmumam jau tagad ir ļāvuši samazināt elektroenerģijas patēriņu par 23 procentiem.
Izvērtējot visus iesniegtos dokumentus, SPRK secinājusi, ka jaunais tarifu projekts ir pilnībā pamatots un aprēķināts tieši tādā apmērā, lai godprātīgi segtu reālās "Jelgavas ūdens" pakalpojumu izmaksas.