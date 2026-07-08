Dzīvojamā vagona ugunsgrēkā Ogrē cietis cilvēks.
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Šodien 10:07
Gribēja liesmas nodzēst pats - ugunsgrēkā Ogrē cietis cilvēks
Vakar ugunsgrēkā Ogrē cietis cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 13.44 VUGD saņēma izsaukumu uz Rīgas ielu Ogrē, kur dzīvojamajā vagonā dega sadzīves mantas. Cenšoties nodzēst ugunsgrēku pirms VUGD ierašanās, cieta cilvēks.
Platības ziņā plašākais ugunsgrēks dzēsts Talsu novada Mērsraga pagastā, kur dega saimniecības ēka 120 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbos piedalījās arī Mērsraga brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība.
Vakar saņemti arī divi izsaukumi, kur mājokļos uz ieslēgtas plīts dega bez uzraudzības atstāts ēdiens- Minskas ielā Daugavpilī un Lubānas ielā Rīgā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 35 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem, bet 15 izsaukumi bija maldinājumi.