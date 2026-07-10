No senās latviešu virtuves līdz emu gaļas tako: Mājas kafejnīcu dienās Jelgavas novads aicina lielā garšu ceļojumā
Vasaras izskaņā – 8. un 9. augustā – Jelgavas novads atkal aicinās gardēžus uz ikgadējām Mājas kafejnīcu dienām. Šovasar novads jau piekto reizi pārvērtīsies par lielu un viesmīlīgu garšu karti, kurā apmeklētājus gaidīs 20 kafejnīcas. Piedāvājumā būs viss – sākot no tradicionāliem, uz dzīvas uguns gatavotiem lauku ēdieniem, līdz pat eksotiskām pasaules virtuves garšām un drosmīgiem kulināriem pārsteigumiem.
Šī gada Mājas kafejnīcu dienas Jelgavas novadā nebūs stāsts tikai par gardu ēdienu – tas būs piedzīvojums ar vēsturiskiem stāstiem, ekskursijām pa saimniecībām, dzīvnieku apskati, radošajām darbnīcām un dzīvo mūziku, ļaujot iepazīt novadu no pilnīgi cita skatpunkta.
No pils greznības līdz strausu fermai
Glūdas pagastā
-
"Bramberģes pils aicina" viesus cienās ar sātīgām zupām, jaunajiem tupenīšiem un karbonādēm, piedāvājot arī ekskursiju vēsturiskajā pilī.
-
"Mazzariņi" pārsteigs ar strausa gaļas ēdieniem un gaisīgiem desertiem no strausu olu baltumiem, kā arī aicinās apskatīt pašu saimniecību.
-
"Botānika" pasaku dārza atmosfērā pasniegs sezonālas zupas, kā arī vistas un zivju ēdienus.
Svētes pagastā
-
"Čiekuru sēta" klās bagātīgu lauku bufeti ar devīzi "Ēd, cik vari!", nodrošinot arī muzikālus priekšnesumus un izklaides.
-
"Pie latviešu pagāniem" ļaus nobaudīt senus Zemgales ēdienus, ieklausīties stāstos par svētnīcu un iegrimt īstenā folkloras noskaņā.
-
"Zupo, kūko pilsdārzā" aicinās uz vasarīgu pieturu ar veldzējošu auksto biešu zupu, iesmiņiem un kūkām.
Cenu pagastā
-
"PikNīca" meža ielokā pasniegs sautējumu, plovu un tradicionālo ābolu kūku.
-
"Zaļā spārna kafejnīca" priecēs ar veģetāriem ēdieniem un čia pudiņu, aicinot uz dārza spēlēm un dejām.
-
"Putnu garšu dārzs" piedāvās krēmzupas, pastu, plucinātu cūkgaļu un iespēju iegādāties vietējos gardumus līdzņemšanai.
Līvbērzes pagastā
-
"Ciemos pie alpakām" ļaus baudīt biohakinga un veselīga dzīvesveida iedvesmotus ēdienus, apvienojot to ar alpakas vilnas izstrādājumu iepazīšanu un degustācijām.
-
"Ciemos pie emu" galdā cels emu gaļas tako, pankūkas un siera kūku, aicinot paviesoties eksotiskajā saimniecībā.
Vilces un Zaļenieku pagastos
-
"Pie zviedru tilta" (Vilce) gaidīs īstus niansētu garšu cienītājus uz izsmalcinātu garšaugu uzkodu degustāciju.
-
"Tartes dārza kafejnīca" (Vilce) dārza vidē radīs Vidusjūras noskaņu ar fokačām, kišiem un makarūniem.
-
"Lauru pagalma svētki" (Zaļenieki) vasarīgā atmosfērā piedāvās Austrālijas BBQ, burgerus, vafeles un plānās franču pankūkas (crêpes).
Platones un Vircavas pagastos
-
"PKC KAFĒ" (Platone) cienās ar zupām, pildītiem rolmopšiem un desiņām, nodrošinot arī bērnu programmu un dzīvo mūziku.
-
"Avenīte" (Vircava) kārdinās ar tomātu krēmzupu un aveņu desertiem, piedāvājot ogu lasīšanu un lustīgu vakara zaļumballīti.
Salgales, Kalnciema, Jaunsvirlaukas un Ozolnieku pagastos
-
"Ferragosto Billītēs" (Salgale) uzburs itālisku vasaras noskaņojumu ar malkas krāsnī ceptām picām un klasisko ābolkūku.
-
"Viss ir ČILĀ" (Kalnciems) rīkos pankūku meistarklasi un piedāvās atpūtu pie Lielupes ar aktivitātēm uz ūdens.
-
"Mums viena sirds!" (Jaunsvirlauka) galdā cels mazpulcēnu pašu veidotas trīs kārtu pusdienas, piedāvājot darbnīcas un mini zoodārza apskati.
-
"Tommy’s BBQ" (Ozolnieki) daiļdārza atmosfērā pasniegs sātīgus, ASV iedvesmotus burgerus un grila ēdienus.
Saimnieki lūdz vizīti pieteikt laikus
Lai saimnieki varētu godam sagatavoties un uzņemt visus gribētājus, apmeklētāji ir aicināti savu ciemošanos pieteikt iepriekš. Plašāka informācija par katras kafejnīcas precīzu darba laiku, piedāvājumu un rezervācijas iespējām pieejama oficiālajā vietnē www.majaskafejnicas.lv.