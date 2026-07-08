Sākoties jaunajam mācību gadam, Jelgavas novadā gaidāmas būtiskas izmaiņas vairākos autobusu maršrutos
Sākoties jaunajam mācību gadam, Jelgavas novadā gaidāmas būtiskas izmaiņas vairākos reģionālajos autobusu maršrutos. Atsaucoties pašvaldības ierosinājumam, no septembra tiks pielāgoti reisi, lai atvieglotu bērnu nokļūšanu uz Svētes pamatskolu, savukārt viens no līdzšinējiem rīta reisiem zemā pasažieru skaita dēļ tiks slēgts.
Izmaiņas, kas stāsies spēkā no šī gada septembra, galvenokārt paredzētas, lai aptuveni 20 skolēniem nodrošinātu daudz ērtāku un drošāku nokļūšanu no apdzīvotās vietas "Atpūta" uz Svētes pamatskolu. Autotransporta direkcijā skaidro, ka šāds lēmums pieņemts pēc Jelgavas novada pašvaldības ierosinājuma, vienlaikus sabiedriskā transporta kustību pielāgojot reālajam, faktiskajam pieprasījumam.
Būtiskākās izmaiņas skars maršrutu Jelgava–Eleja–Tērvete–Jelgava. Mācību gada darbadienās divi šī maršruta reisi turpmāk kursēs pa Baložu, Žubīšu un Krasta ielu, īpaši apstājoties arī pie Svētes pamatskolas, tādējādi ievērojami atvieglojot bērnu ikdienas ceļu uz mācību iestādi un mājup.
Izmaiņas atiešanas laikos:
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Rīta reiss turpmāk izbrauks plkst. 7.30.
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Pēcpusdienas reiss plkst. 14.25 saglabās savu līdzšinējo atiešanas laiku.
Divu pasažieru dēļ autobusu vairs nedzīs
Līdz ar jauno pielāgojumu ieviešanu, tiks optimizēti arī tie maršruti, kuros pieprasījums ir bijis kritiski zems. Tā rezultātā pieņemts lēmums slēgt maršruta Jelgava–Vārpa rīta reisu plkst. 7.23 no pieturas "Vārpa". Dati liecina, ka šo reisu ikdienā izmantoja vidēji tikai divi pasažieri, tādēļ tā uzturēšana nav bijusi lietderīga.
Pasažieri tiek aicināti laikus iepazīties ar izmaiņām un sekot līdzi aktuālajai informācijai, kā arī jaunajiem sabiedriskā transporta kustības sarakstiem. Tie būs pieejami pieturās, autoostās, Autotransporta direkcijas (ATD) mājaslapā, pārvadātāju oficiālajos informācijas kanālos