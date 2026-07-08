Agresija, steiga un muļķība: video parāda bīstamu braukšanu Latvijā.
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Šodien 09:41
VIDEO: Asins stindzinoši kadri no Latvijas ceļiem - autovadītāju pārgalvība tikai par mata tiesu nebeidzas traģiski
Sociālajos tīklos publicēts video, kas spilgti parāda, cik bīstama ikdienā var kļūt agresīva un neapdomīga braukšana uz Latvijas ceļiem.
Aizvadīto divu nedēļu laikā fiksētajās epizodēs redzami vairāki pārgalvīgi manevri, kas tikai veiksmīgas apstākļu sakritības dēļ nav beigušies ar smagām avārijām vai traģiskām sekām.
Tā, piemēram, vienā no epizodēm redzams, kā pie regulējama krustojuma priekšā esošais automobilis apstājas pie luksofora, taču aiz tā braucošais transportlīdzeklis negaida rindā un apbrauc stāvošo auto pa blakus joslu.
Šāds manevrs krustojumā ir īpaši riskants, jo joslas pirms krustojuma paredzētas konkrētiem braukšanas virzieniem. Ja pagrieziena josla tiek izmantota, lai apbrauktu priekšā stāvošu automašīnu un brauktu taisni, citi satiksmes dalībnieki ar šādu kustību nerēķinās, un tas var novest pie avārijas.