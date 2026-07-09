Uz veikalu un jūru vairs netiek! Latvijas dzelzceļa" rīcība Saulkrastos sanikno vietējos iedzīvotājus
Saulkrastu novada domē saņemts 62 iedzīvotāju parakstīts iesniegums, kurā pausts sašutums par VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) rīcību – iedzīvotājiem pēkšņi priekšā uzstādīts žogs, kas aizšķērso vēsturiski iestaigāto un ikdienā vitāli nepieciešamo taku pār dzelzceļa sliedēm. Lai nokļūtu uz veikalu, autobusa pieturu vai jūru, vietējiem tagad jāmet milzīgs līkums.
Vēsturiski iestaigātā taka, kas savieno Brāļu Kaudzīšu un Avotu ielu, lielai daļai iedzīvotāju gadiem ilgi kalpojusi kā taisnākais un ērtākais maršruts ikdienas gaitās. Tagad šo ceļu bloķē jaunuzstādīts žogs.
Lai gan Saulkrastu novada pašvaldība norāda, ka žoga uzstādīšana ar to nav saskaņota un oficiāls skaidrojums no "Latvijas dzelzceļa" nav saņemts, ir noprotams, ka tas darīts satiksmes drošības nolūkos. Šis dzelzceļa posms atrodas līkumā, un, visticamāk, uzņēmuma mērķis ir novirzīt gājējus uz oficiālo pāreju Murjāņu ielā.
Oficiālā pāreja – meža vidū
2007. gadā, izbūvējot Saulkrastu apvedceļu, tika slēgta Murjāņu ielas pārbrauktuve un tās vietā izveidota gājēju pāreja. Taču šī pāreja faktiski atrodas meža vidū – aptuveni 600 metru attālumā no blīvi apdzīvotās vietas. Otra izeja uz pilsētas centru no šī dzīvojamā rajona atrodas ziemeļrietumu daļā, kur ceļš ved zem dzelzceļa tilta uz Skolas ielu, šķērsojot Pēterupi. Taču arī šeit gājējiem jāmēro ievērojams attālums, turklāt palu un lielo lietavu laikā šī vieta regulāri applūst.
Izprotot iedzīvotāju vajadzības, Saulkrastu novada pašvaldība jau ir nosūtījusi vēstuli LDz vadībai, aicinot rast iedzīvotājiem draudzīgāku risinājumu un izvērtēt iespēju starp Vītiņu un Brāļu Kaudzīšu ielām ierīkot jaunu gājēju pāreju.
Nepieciešami kompleksi risinājumi visā pilsētā
Dzelzceļa infrastruktūras radītās neērtības Saulkrastos nav tikai viena rajona problēma. Kopumā pilsētas teritorijā ir vairākas vietas, kur nepieciešams komplekss un mūsdienīgs risinājums iedzīvotāju un transportlīdzekļu kustības nodrošināšanai.
Viens no šādiem kritiskajiem punktiem ir piekļuve nekustamajam īpašumam "Mācītājmuiža". Tur autotransporta un gājēju kustība tiek organizēta pa Skolas ielu, kas ved zem dzelzceļa tilta pār Pēterupi. Ielas posms regulāri applūst, padarot ceļu pilnībā neizbraucamu. Situāciju sarežģī fakts, ka atsevišķu tilta apkopes konstrukciju augstuma dēļ nav iespējams paaugstināt brauktuvi. Šāds "pudeles kakls" ne tikai apgrūtina īpašuma izmantošanu ikdienā, bet arī rada reālus draudus ārkārtas situācijās, kad objektam nevar piekļūt operatīvie dienesti.
Lai ilgtermiņā uzlabotu situāciju, pašlaik ar LDz un Satiksmes ministriju notiek sarunas par Inčupes dzelzceļa stacijas pārvietošanu pretī Baltajai kāpai. Jaunas pieturvietas "Baltā kāpa" izveide vienlaikus kalpotu kā ērta un droša dzelzceļa šķērsošanas vieta Veselības ciema un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem. Tas dotu pašvaldībai iespēju izbūvēt arī atbilstošus, modernus piekļuves ceļus gan gājējiem, gan autotransportam.
Kamēr tiek meklēti kompromisi un gaidītas atbildes no atbildīgajām iestādēm, pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, neriskēt ar dzīvību un nešķērsot dzelzceļu tam neparedzētās vietās.