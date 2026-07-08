Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Vladislavu Kancirevu.
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Šodien 09:14
Policija meklē Vladislavu Kancirevu; vīrietim uz galvas ir trīs rētas un tetovējums uz pleca
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Vladislavu Kancirevu, kurš šā gada 6. jūlijā ap pulksten 12.00 izgāja no adreses Rīgā, Druvienas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 163 cm, īsi, gaiši brūni mati, uz galvas trīs rētas, tetovējums uz kreisā pleca. Bija ģērbies gaišos džinsu šortos, pelēkā T-kreklā, melnā džemperī, sporta apavos un zeķēs “Nike”.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67085981 vai 112 vai rakstot uz e-pastu: rn.ziemeli@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1992. gadā dzimušo Vladislavu Kancirevu.