"Jādomā par to, kas ir tagad!" Saulkrastu novada vecākā iedzīvotāja Valentīna svin 101. dzimšanas dienu
Simtgades slieksni viņa pārkāpusi ar plašu smaidu un nerimstošu dzīvesprieku. Saulkrastu novada vecākā un pieredzes bagātākā iedzīvotāja Valentīna Putna šovasar ziedu ielenkumā atzīmē savu 101. dzimšanas dienu, atgādinot, ka galvenais ir nedomāt par tālu nākotni, bet izbaudīt šodienu.
Ar plašu smaidu un neviltotu prieku savās mājās viesus sagaida pati gaviļniece, moži aicinot paviesoties viesistabā. Godinot Saulkrastu novada pieredzes bagātāko iedzīvotāju Valentīnu Putnu viņas 101. dzimšanas dienā, kundzi dzīvesvietā personīgi apciemoja arī novada domes vadība – priekšsēdētājs Normunds Līcis un viņa vietnieks Ervīns Grāvītis, dāvājot ziedus un vēlot stipru veselību, dzīvesprieku un tikšanos jau nākamajā gadā.
Valentīnai īpaši patīk saņemt ziedus, un tas ir redzams ik uz soļa – pirmā stāva dzīvoklī ar skatu uz ziedošo pagalmu krāšņi plaukst dāvinātie ziedi. To smaržas ieskauta, starp viņiem ērtāk krēslā iekārtojusies sēž Valentīna un siltām acīm noraugās rosīgajā vidē aiz loga. Jubilāre ir runātīga un labprāt dalās atmiņās par savu dzīvesgājumu. Jau iepriekšējā tikšanās reizē viņa stāsta, ka dzimusi Krimuldas pagastā, bet 1951. gadā pārcēlusies uz dzīvi Saulkrastos, kur joprojām piejūras mierā un svaigajā gaisā vada savas vecumdienas.
Lai gan Valentīnas sapnis bija studēt medicīnu, dzīves ceļš viņu aizveda citā virzienā -Valentīna ieguva izglītību lauksaimniecībā un lopkopībā. Pēc tam sekoja bagātīgs darba mūžs: sākumā sekretāres amatā Pabažu pagastā, vēlāk darbā izpildkomitejas protokolu daļā, tad darbā par inspektori. Savukārt darba gaitas Valentīna noslēdza Rīgas Elektromašīnu rūpnīcā Sarkandaugavā.
Valentīna ir īpašs piemērs tam, kā dzīvot ilgu, piepildītu un dzīvespriecīgu mūžu, par spīti neparedzamiem dzīves izaicinājumiem, un to darīt, saglabājot patiesu mīlestību pret dabu, ģimeni un savu darbu. Vaicāta par nākamajām gada dienām, Valentīna ar zobgalīgu smaidiņu sejā atzīst: ‘’Nav ko domāt tik tālā nākotnē. Jādomā par tagadni. Jādomā par to, kas ir tagad.’’
"Lai šis īpašais jubilejas gads kļūst par vēl vienu skaistu pieturas punktu bagātajā dzīves ceļā, ko ieskauj ģimenes mīlestība, tuvinieku atbalsts un pateicība par piedāvāto dzīves ceļu," vēl Saulkrastu novada pašvaldība.