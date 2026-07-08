“Nav pamata uzskatīt, ka platformas pametīs Latviju”: Puntulis aizstāv ieceri likt straumētājiem maksāt vietējam kino
Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA).
Komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, ministrs norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā ir salīdzinoši maz. Pēc viņa paustā, nozares uzņēmumi pret ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau patlaban iegulda Latvijas kino nozarē.
Puntulis atzina, ka diskusijas par šāda regulējuma ieviešanu notikušas vairākus gadus, tostarp viņa iepriekšējās atrašanās laikā kultūras ministra amatā. Viņš skaidroja, ka viens no galvenajiem kavējošajiem faktoriem bijis uzskats, ka šāds regulējums būtu jāievieš vienoti visā Eiropas Savienībā (ES), nevis atsevišķu valstu līmenī.
Ministrs norādīja, ka laika gaitā arvien vairāk ES dalībvalstu tomēr izvēlējušās šādu regulējumu ieviest patstāvīgi, un to skaits sasniedzis 17. Tādēļ Latvija nolēmusi vairs negaidīt vienotu Eiropas pieeju un virzīt izmaiņas uz priekšu.
Tāpat Puntulis uzsvēra, ka līdz šim nav bijušas pazīmes vai signāli no uzņēmumiem par iespējamiem radikāliem soļiem saistībā ar regulējuma ieviešanu.
Likumprojekts paredz, ka pakalpojumu sniedzējiem ik gadu būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan uz citās ES dalībvalstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķauditorija ir Latvijā. Par grozījumiem vēl būs jālemj Saeimai.