"Mūs izmanto politiskās spēlēs” - teātra cilvēki asi reaģē uz krievu valodas ierobežošanu
Krievu valodas lietojums teātru publiskajā komunikācijā kļuvis par vienu no asākajiem kultūrpolitikas jautājumiem šīs vasaras sākumā. Kultūras ministra Naura Puntuļa rīkojums, kas paredz izslēgt krievu valodu no Kultūras ministrijas padotības iestāžu un kapitālsabiedrību publiskās saziņas, īpaši sāpīgi skāris Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, kura darbība vēsturiski un institucionāli saistīta ar mazākumtautību auditorijas uzrunāšanu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris publiski paudis iebildumus pret kultūras ministra Naura Puntuļa 18. jūnija rīkojumu “Par valsts valodas lietošanu”, norādot, ka tajā ietvertās prasības esot pretrunā ar vairākiem teātra darbību regulējošiem dokumentiem un varētu negatīvi ietekmēt gan tā misiju, gan finanšu stabilitāti.
Teātris vēstulē ministram uzsvēra, ka tam deleģētais valsts uzdevums ir ne tikai popularizēt teātra mākslu, bet arī nodrošināt tās pieejamību plašākai Latvijas sabiedrībai, piesaistīt mazākumtautību skatītājus Latvijas kultūrtelpai, veicināt sabiedrības integrāciju un starpkultūru dialogu. Teātra ieskatā rīkojuma pilnīga izpilde varētu kavēt šo mērķu sasniegšanu. Tāpat teātris pauda bažas, ka krievu valodas pilnīga izslēgšana no publiskās komunikācijas apgrūtinātu informācijas nodošanu daļai sabiedrības un potenciālās auditorijas, kā arī varētu negatīvi ietekmēt teātra finanšu un nefinanšu rādītājus.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka intervijā Latvijas Radio raidījumā "Kultūras rondo" skaidroja, ka, atšķirībā no citiem teātriem, Čehova teātrim ir deleģēts uzdevums strādāt ar mazākumtautību auditoriju, tostarp krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, piedāvājot izrādes krievu valodā un ar teātra darbu veicinot integrāciju, sabiedrības saliedēšanu un kopīgas Latvijas kultūrtelpas stiprināšanu.
Dana Bjorka uzsver, ka diskusija neesot tikai par afišām vai izrāžu programmiņām, uz ko, viņasprāt, publiskajā telpā pārāk daudz koncentrējas. Problēma esot plašāka — rīkojumā paustā politiskā iecere, pēc viņas teiktā, paredzētu izslēgt jebkādu Čehova teātra komunikāciju krievu valodā. Tas nozīmētu, ka krievu valodā vairs nebūtu pieejams mājaslapas saturs, šī valoda tiktu izņemta no sociālajiem tīkliem, bet skatītāji nevarētu krievu valodā rakstīt atsauksmes par izrādēm. Tāpat, pēc Bjorkas skaidrotā, aktieri nevarētu sniegt intervijas krievvalodīgajiem medijiem, un tiktu apgrūtināta arī starptautiskā sadarbība, tostarp ar ASV universitāti, kas esot ieinteresēta tieši krievvalodīgā komunikācijā.
Kā piemēru viņa min arī praktisku ikdienas situāciju — ja uz teātra kasi piezvanītu krievvalodīga skatītāja, kas vēlētos uzzināt informāciju par izrādi vai teātra apmeklējumu, kasieris viņai nedrīkstētu atbildēt krievu valodā. “Respektīvi, jebkas, kas saistīts ar krievu valodu, izņemot pašu izrādi uz skatuves, pilnībā tiktu izslēgts,” skaidro Bjorka, piebilstot, ka tas nozīmētu “pilnībā paralizēt teātra komunikāciju ar savu auditoriju”.
Savukārt Tallinas teātra "Sidalinna" mākslinieciskais vadītājs Dmitrijs Petrenko intervijā uzsver, ka diskusija neesot par to, vai Latvijā būtu pieņemami, ka kāds skatītājs nespēj izlasīt informāciju latviešu valodā. Viņaprāt, gan teātra pārstāvji, gan sabiedrība kopumā virzās uz mērķi, lai ikviens skatītājs neatkarīgi no tautības varētu atvērt teātra mājaslapu, izlasīt informāciju latviski un to saprast.
“Par to vispār nav runas,” norāda Petrenko, piebilstot, ka teātris nav pret šādu mērķi, bet gan to atbalsta.
Viņa ieskatā šajā gadījumā jautājums vairāk ir par mārketinga instrumentiem un teātra spēju sasniegt savu auditoriju laikā, kad par cilvēku uzmanību jau tā jākonkurē ar tādām platformām kā “Instagram” un “Facebook”. Ja šādos apstākļos teātrim tiek atņemta daļa saziņas iespēju, tas būtiski apgrūtina darbu ar skatītājiem.
Vienlaikus Petrenko uzsver, ka vēl būtiskāks ir jautājums par politisko iejaukšanos kultūras institūcijas darbībā — proti, “cik daudz viena politiskā partija var iejaukties viena teātra darbībā”, nosakot, kā tam jāstrādā šodien un kā rīt. Viņaprāt, šis jautājums ir “daudz svarīgāks” un “daudz sāpīgāks”, jo tas vairs neskar tikai vienu konkrētu teātri, bet sabiedrību kopumā.
Dana Bjorka norāda, ka vēstulē Kultūras ministrijai paudusi bažas par rīkojuma pārsteidzīgu un nepietiekami izsvērtu pieņemšanu, kas, viņas ieskatā, drīzāk atgādina priekšvēlēšanu politiku, nevis pārdomātu kapitālsabiedrības pārvaldību. Situāciju savā labā izmantojot arī citi politiskie spēki, tostarp biedējot vēlētājus ar Čehova teātra iespējamu iznīcināšanu un aicinot uz aizstāvības mītiņiem. Bjorka neslēpj, ka teātris, pašam to nevēloties, kļuvis par daļu no svešas priekšvēlēšanu kampaņas. “Es gan nebiju domājusi, ka tas sāksies jūnija beigās un ar tik lielu švunku,” viņa saka, atgādinot, ka jau sezonas noslēgumā kolektīvu brīdinājusi par iespējamu politisku izmantošanu augustā un septembrī.
Dana Bjorka norāda, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris arī iepriekš nonācis politisko procesu krustpunktā, īpaši vēlēšanu laikā, bet pēc tam interese par teātri strauji mazinājusies. Viņasprāt, valodas jautājums priekšvēlēšanu laikā tiek izmantots spekulācijām, lai gan teātris uzsver — krievu valoda nav agresors, bet gan saziņas instruments, ar kura palīdzību iespējams uzrunāt Latvijā dzīvojošus cilvēkus un tuvināt viņus Latvijas kultūrtelpai.
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Dmitrijs Petrenko uzsver, ka fokusēšanās uz krievu valodas lietojumu tikai pašas valodas dēļ ir aplama, jo tieši šajā valodā iespējams sasniegt daļu auditorijas, kuru teātris vēlas uzrunāt un ar kuru strādāt.
Kā piemēru viņš min Tallinā veidotu izrādi par Staļina noziegumiem, kas tika spēlēta krievu valodā auditorijai, kuras daļai šāds vēstījums bija neērts un nepieņemams. Petrenko norāda, ka šādi iestudējumi saistīti arī ar finansiālu risku, jo ne visi skatītāji ir gatavi pārvērtēt savu skatījumu uz padomju laiku, vēsturi un Eiropas vērtībām.
Viņa ieskatā teātris šajā gadījumā nedara tikai izklaides darbu, bet mēģina mainīt sabiedrību un integrēt cilvēkus Latvijas kultūrtelpā. Tāpēc situācija, kurā šāds darbs netiek novērtēts, bet gan apgrūtināts ar ierobežojumiem, viņam šķiet īpaši sāpīga. “Mēs mainām sabiedrību – es tam ļoti ticu,” saka Petrenko, piebilstot, ka gribētos, lai šis darbs tiktu novērtēts.
Dana Bjorka norāda, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris pēdējos gados apzināti iepazīstina skatītājus arī ar latviešu stāstiem, tostarp iestudējot “Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos”, “Mātes pienu” un citus darbus. Viņa atzīst, ka šādas izrādes ir finansiāli riskantas, taču ļoti nepieciešamas, jo palīdz uzrunāt arī krievvalodīgo auditoriju.
Bjorka stāsta, ka daļa skatītāju uz šādiem darbiem reaģē asi — aiziet no zāles, pauž neapmierinātību un sociālajos tīklos sola teātrī vairs neatgriezties. Tomēr vēlāk daudzi atnāk uz citām izrādēm, koncertiem vai ģimenes iestudējumiem. “Šiem skatītājiem ir emocionālās šūpoles — viņi nobļaujas, aiziet, bet pēc tam atkal atnāk,” saka Bjorka.
Līdzīgus novērojumus savā teātrī min arī Dmitrijs Petrenko, uzsverot, ka skatītāji mēdz pamest zāli, bet pēc laika tomēr atgriežas. “Tāda ir mūsu realitāte pašlaik,” viņš saka.
Nākamajā sezonā “Sõltumatu Tantsu Lava” teātrī Dmitrijs Petrenko iestudēs izrādi “Komentārs”, kurā pievērsīsies teātra aktieru un darbinieku pieredzei, saskaroties ar naida runu. Petrenko skaidro, ka ar šo darbu vēlas mākslinieciski reaģēt uz to, ko viņš un viņa kolēģi piedzīvojuši, mainot teātra virzību uz Eiropas vērtībām.
Dana Bjorka atzīst, ka, uzzinot par šo ieceri, viņai uzreiz radusies doma — šāds iestudējums būtu vajadzīgs arī Čehova teātrī. Viņasprāt, tēma ir īpaši aktuāla laikā, kad cilvēki sociālajos tīklos, īpaši aiz viltus profiliem, nereti kļūst ļoti agresīvi, izmantojot komentārus citu pazemošanai un negatīvu emociju izgāšanai.
Abi teātra vadītāji atzīst, ka šāda veida izrādes finansiāli var nebūt izdevīgas, tomēr tās uzskata par būtiskākām nekā viegls izklaides repertuārs. Petrenko norāda, ka gan viņa, gan Bjorkas vadītajos teātros skatītāji iepriekš bijuši vairāk pieraduši pie klasikas un apolitiskāka repertuāra — kostīmu drāmām, Čehova un Šekspīra darbiem. Viņaprāt, šāds teātris nav slikts, taču tas bieži ļauj skatītājam distancēties no šodienas realitātes.
Petrenko uzsver, ka latviešu teātru auditorija jau ir pieradusi redzēt izrādes, kas komentē aktuālos sabiedriskos un politiskos procesus, savukārt krievvalodīgā auditorija šādam teātrim vēl tikai jāpieradina. Viņš atzīst, ka tas ir grūti gan finansiāli, gan emocionāli, jo skatītājiem jāpieņem, ka teātris var runāt ne tikai par pagātni vai abstraktiem tēliem, bet arī par šodienu, par pašiem skatītājiem un viņu apkārtējo sabiedrību. Pēc Petrenko domām, šī ir viena no būtiskākajām atšķirībām starp latviešu un krievvalodīgo auditoriju teātra tradīcijā.
Ministrs norāda, ka viņa rīkojums par krievu valodas lietojuma izslēgšanu no Kultūras ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību publiskās komunikācijas neattiecas uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā.
Ministrijā skaidro, ka Daugavpils teātris un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris joprojām var iestudēt un spēlēt izrādes krievu valodā. Ja teātra izrādes dramaturģiskais materiāls ir sagatavots krievu valodā, tas vērtējams kā radoša darba oriģināls krievu valodā, un uz to rīkojumā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi.
Puntulis norāda, ka teātris var turpināt radīt izrādes krievu valodā, saglabājot savu māksliniecisko identitāti un bagātinot Latvijas kultūras telpu. "Mākslai nav jāzaudē sava daudzveidība, taču valsts institūciju publiskajai saziņai ir cita funkcija," uzsver ministrs.
Pagājušajā nedēļā Puntulis tikās ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktori Danu Bjorku un pārrunāja krievu valodas izņemšanu no teātra publiskās komunikācijas. Ministrs un teātra vadītāja vienojušies par atkārtotu tikšanos, kas notiks šonedēļ. Puntulis norāda, ka ar teātra direktori atkārtoti plāno izrunāt darāmo darbu kopumu, lai rīkojumu ieviestu, kā arī, iespējams, apsvērtu termiņa pagarināšanu atsevišķu prasību ieviešanai.
Kā vēstīts, atbilstoši 25. jūnijā izdotajam ministra rīkojumam KM, tās padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām jāievēro valsts valodas lietošanas prasības, nepieļaujot krievu valodas lietošanu situācijās, kas saistītas ar funkciju īstenošanu, piemēram, starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļvietnēs.
Prasība par krievu valodas lietojuma izslēgšanu no KM, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību publiskās komunikācijas jāievieš līdz 30. jūlijam.