Līdz pat 100 000 eiro: teju katrs piektais Saeimas deputāta amata kandidāts deklarējis skaidras naudas uzkrājumus
Teju katrs piektais jeb 278 no 1434 Saeimas deputāta amata kandidātiem deklarējis skaidras naudas uzkrājumus, liecina aģentūras LETA veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze.
Kandidātu deklarētās skaidrās naudas mediāna ir 5000 eiro, savukārt vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro. Lielākā deklarētā skaidrās naudas summa ir 100 000 eiro.
Vislielākos skaidrās naudas uzkrājumus deklarējusi partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) kandidāte Inguna Rožkalne-Žubure - 100 000 eiro. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 000 eiro, Zaļo un zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70 000 eiro, "Suverēnās varas" kandidāte Jūlija Stepaņenko ar 66 000 eiro un LPV kandidāts Dagnis Pastors ar 65 000 eiro.
Lielākā daļa skaidrās naudas uzkrājumu deklarēti eiro, tomēr kandidātu deklarācijās parādās arī citas valūtas - ASV dolāri, Šveices franki, Zviedrijas kronas, Dienvidkorejas vonas un Gruzijas lari. Atsevišķi kandidāti uzkrājumus skaidrā naudā deklarējuši vairākās valūtās vienlaikus. Piemēram, Māris Indulis Graudiņš norādījis skaidrās naudas uzkrājumus ASV dolāros, Šveices frankos un Austrālijas dolāros.
Partiju griezumā vislielākā kopējā skaidrās naudas summa deklarēta LPV kandidātiem - 755 000 eiro. Šajā partijā skaidras naudas uzkrājumus deklarējuši 55 kandidāti. Seko "Apvienotais saraksts" ar 352 000 eiro, ko deklarējuši 39 kandidāti, un Zaļo un zemnieku savienība ar 347 000 eiro, ko deklarējuši 42 kandidāti. "Suverēnās varas"/"Jaunlatviešu" kandidāti skaidrā naudā deklarējuši 253 000 eiro, turklāt to norādījuši tikai astoņi kandidāti, kas šajā politiskajā spēkā veido augstu vidējo rādītāju. "Jaunās Vienotības" kandidāti skaidrā naudā deklarējuši 179 000 eiro.
Vienlaikus kandidāti biežāk un lielākās summās deklarējuši bezskaidras naudas uzkrājumus jeb noguldījumus. Tos norādījuši 378 kandidāti. Bezskaidras naudas uzkrājumu mediāna ir aptuveni 11 600 eiro, bet vidējais apmērs - 27 200 eiro. Lielākais deklarētais noguldījums sasniedz 350 000 eiro.
Lielāko bezskaidras naudas uzkrājumu deklarējusi Solvita Gulbe - 350 000 eiro "SEB bankā". Dzintars Mozgis deklarējis 250 000 eiro "SEB bankā", Jānis Vilgerts - 250 000 eiro bankā "Citadele", Raimonds Vējonis - 242 800 eiro bankā "Citadele", bet Juris Jātnieks - 212 000 eiro "Swedbank".
Banku griezumā kandidātu deklarācijās dominē "Swedbank" un "SEB banka", kurās kopā fiksēti vairāk nekā 250 ieraksti par noguldījumiem. Tālāk seko "Citadele" un "Luminor".
Finanšu instrumentus deklarējuši 176 kandidāti, kopumā norādot 369 ierakstus. Visbiežāk kandidāti deklarējuši ieguldījumu fondus, kas minēti 156 ierakstos. Tāpat deklarācijās salīdzinoši bieži parādās kategorija "citi" finanšu instrumenti, vērtspapīri ar nostiprinātām tiesībām, obligācijas un krājobligācijas.
Starp lielākajiem finanšu instrumentu turētājiem ir Nacionālās apvienības kandidāts Mārtiņš Ilgvars Nīgals, kurš deklarējis finanšu instrumentus Zviedrijas kronās kopumā aptuveni 449 200 eiro vērtībā. No tiem aptuveni 399 500 eiro veido kategorijā "citi" norādītie finanšu instrumenti, bet vēl aptuveni 49 700 eiro - ieguldījumu fondi.
Vēl lielākus finanšu instrumentus deklarējis ZZS kandidāts Ģirts Štekerhofs, kurš norādījis 553 000 eiro vērtspapīros. Savukārt "Jaunās Vienotības" kandidāts Arvils Ašeradens divos ierakstos deklarējis finanšu instrumentus aptuveni 400 000 eiro vērtībā.
Kandidātu mantiskā stāvokļa deklarācijās uzkrājumi tiek norādīti vairākās kategorijās - atsevišķi skaidrā naudā, bezskaidrā naudā un finanšu instrumentos. Līdz ar to skaidrās naudas uzkrājumi neveido pilnu kandidātu finanšu līdzekļu ainu, bet rāda to daļu, ko kandidāti deklarējuši kā skaidrā naudā turētus līdzekļus.
15. Saeimas vēlēšanās startēs 14 saraksti. Vēlēšanas notiks oktobra pirmajā sestdienā.