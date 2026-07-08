"Gandrīz liktenīgās 10 sekundes...": pazīstamais basģitārists Skraucis par neseno pieredzi pavisam tuvu Carnikavas traģēdijas vietai
Pirmdien sabiedrības rezonansi izraisīja traģēdija Carnikavā, kur jūra paņēma jauna vīrieša dzīvību. Par pavisam neseno pieredzi, kas gandrīz beidzās ar analoģisku traģēdiju netālajā pludmalē, dalījās pazīstamais mūziķis, basģitārists Norberts Skraucis. Viņa stāsts lai kalpo par brīdinājumu, cik ātri šķietami mierīgā jūra var pārvērsties bīstamās lamatās, — varbūt tas izglābs kāda cita peldētāja dzīvību.
Jāpiebilst, ka Norberts Skraucis ir darbojies dažādās mūzikas grupās, tostarp “Jauns Mēness”, “Deniss Pashkevich Group”, “Shake&Bake”, sadarbojies ar Maestro Raimondu Paulu, Latvijas pagaidām vienīgo Eirovīzijas uzvarētāju Mariju Naumovu, iesaistījies dažādos mūzikas projektos.
“Pagājušo sestdienu varu uzskatīt par savu “jaunizcepto” dzimšanas dienu. Esmu peldējis gan okeānu viļņos, gan Vidusjūras bangās, kas ar mešanu izsviež krastā putojošajos viļņos, bet nedomāju, ka tepat Rīgas jūras līcī, kas šķietami tāds mierīgs un prognozējams, kur var pludmalēs ilgi brist līdz beidzot iebrist līdz vēlamajam dziļumam, vārda vistiešākajā nozīmē sākšu skaitīt savas atlikušās sekundes šaisaulē,” savu vēstījumu ievada Skraucis.
Notikuma vieta — Garciema pludmale, kas atrodas nieka dažu kilometru attālumā no Carnikavas, ir iecienīta piejūras atpūtas cienītāju vieta, kur no Rīgas var ātri nokļūt ar vilcienu.
Mūziķis norāda, ka neko pārgalvīgu negrasījās darīt, taču šķietami nevainīgā 10 sekunžu peldēšana viļņos tuvu krastam gandrīz izrādījās liktenīga, jo tie nesa prom jūrā.
“Kad sapratu, ka peldot krasts vairs netuvojas, tad sākās mana cīņa ar viļņiem, kas mani kaut kur nesa. Visiem spēkiem, cenzdamies lieki nesaspringt, peldēju cik spēju, viļņi, kā man šķita, arvien intensīvāk un ilgāk gāzās pār galvu un elpas aizturēšana ik mirkli lika paātrināt elpošanu lai atelpotos un dabūtu skābekli arī no intensīvās peldēšanas. Krasts bija tuvu, zemi sataustīt joprojām nevarēja, elpa arvien īsāka, sākās arī nogurums, biju arī sāļo ūdeni jau par daudz izgaršojis,” izmisīgo cīņu par dzīvību aprakstīja Skraucis.
Cīņas mutulī prātā nākušas domas ne vien par mīļajiem, bet arī par krastā atstātajām biksēm, līdz tomēr ar mokām izdevies nokļūt krastā. To, ka šādas dramatiskas situācijas nav retums, liecina viņa atzīšanās, ka līdzīgā situācijā pabijuši arī divi draugi un kolēģi.
Notikušo mūziķis uztvēris kā Dieva žēlastību, taču tas nenozīmē, ka ūdeņos ļaudis drīkst uzvesties vieglprātīgi. “Noslēgumā gribu atgādināt visiem, kas mīl stihijas (nedaudz arī es), bangojošu jūru vai nevainīgu plunčāšanos kaut kur pie ezera vai upes, esiet piesardzīgi!!!!! Viļņos NEKAD necentieties peldēt pat uz krastu, NEKAD nezaudējiet saskari ar zemi (ja vien esat jūras pirāts vai pro līmeņa peldētājs ar saprašanu par visām straumēm un atvariem).”
Vairākas pašvaldības policijas nākušas klajā ar aicinājumu uz ūdens ievērot īpašu piesardzību. “Pastiprināts vējš un viļņi, kā arī spēcīgas zemūdens straumes var radīt nopietnu apdraudējumu pat pieredzējušiem peldētājiem,” norāda Ādažu novada pašvaldības policija. Likumsargi aicina:
izvērtēt, vai peldēšanās šobrīd ir droša,
neatstāt bērnus pie ūdens bez nepārtrauktas pieaugušo uzraudzības,
neizmantot SUP dēļus, piepūšamos peldlīdzekļus un citas ūdens atrakcijas, ja laikapstākļi ir nelabvēlīgi.
“Atcerieties, ka jūra var būt neparedzama. Viena nepārdomāta rīcība var radīt nopietnas sekas,” norāda pašvaldības policija.