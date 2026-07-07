Ārlietu ministrija izsauc "uz paklāja" Krievijas pārstāvi sakarā ar Lavrova vietnieka izrunāšanos
Ārlietu ministrija (ĀM) otrdien izsauca Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai paustu savu attieksmi pret Krievijas ārlietu ministra vietnieka Mihaila Galuzina izteikumiem.
Ārlietu ministrija apsūdzējusi melos Krievijas amatpersonas par izplatītajiem apgalvojumiem, ka Latvija atver savu gaisa telpu uzbrukumiem Krievijas objektiem.
ĀM otrdien izsauca Krievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi un iesniedza protesta notu, nosodot Krievijas ārlietu ministra vietnieka Mihaila Galuzina šī gada 4. jūlijā publiski paustos nepatiesos apgalvojumus par Latviju.
Neraugoties uz Latvijas konsekventi un skaidri pausto oficiālo nostāju, ka Latvija nav atvērusi savu gaisa telpu jebkādu uzbrukumu īstenošanai, kā arī 10. aprīļa kopīgo Baltijas valstu ārlietu ministru paziņojumu, Krievijas puse turpina izplatīt melus un eskalēt situāciju, norādīja ĀM. ĀM skaidroja, ka Latvija noraida Krievijas apgalvojumus kā pilnīgi nepamatotus un pieprasa Krievijas pusei nekavējoties atsaukt šo nepatieso informāciju.
Latvija noraidīja arī citu Krievijas Ārlietu ministrijas amatpersonu pēdējā laikā paustos nepatiesos izteikumus par Latviju, uzsverot, ka Latvija nodrošina tiesību normu ievērošanu ikvienam tās iedzīvotājam un apgalvojumi par pretējo nav faktoloģiski pamatoti.
Krievijas vēstniecības pilnvarotajam lietvedim tika izteikts arī kategorisks protests par masveida raķešu un bezpilota lidaparātu gaisa uzbrukumu Kijivai naktī no 5. jūlija uz 6. jūliju, kura rezultātā bojā gāja vismaz 26 civiliedzīvotāji un tika ievainoti vairāk nekā 60 civiliedzīvotāji, tostarp bērni.