Šlesera atbalstītāji protestē pret Čehova teātra "iznīcināšanu"
7. jūlijā Aināra Šlesera vadītās partijas "Latvija pirmajā vietā" atbalstītāji pie Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra rīkoja protesta akciju "šī ...
FOTO. Šlesera partija rīko protestu pret Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra "iznīcināšanu"
Aināra Šlesera vadītā partija "Latvija pirmajā vietā" otrdien sarīkoja protesta akciju pie Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra "šī teātra aizstāvībai un lai šis teātris netiktu iznīcināts".
"Par galveno pārmetumu kļuvusi afišu un nosaukumu dublēšana krievu valodā. Taču vienlaikus tiek noklusēts acīmredzamais – Rīgas ielas jau sen ir pilnas ar izkārtnēm, reklāmām un afišām visdažādākajās svešvalodās, sākot no angļu un beidzot pat ar vjetnamiešu. Kaut kā tieši tas līdz šim nevienam nav šķitis problēma," pirms protesta akcijas pavēstīja partija.
Jauns.lv jau vēstīja Kultūras ministrijas teikto, ka Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris var turpināt iestudēt un spēlēt izrādes krievu valodā, un to nav paredzēts slēgt vai reorganizēt. Kultūras ministrs Nauris Puntulis paziņojis, ka šādas ieceres viņa dienaskārtībā nav, bet rīkojums par krievu valodas lietojuma izslēgšanu no Kultūras ministrijas, tās padotības iestāžu un kapitālsabiedrību publiskās komunikācijas neattiecas uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja radošā darba oriģināls ir krievu valodā.
Ministrijā skaidroja, ka Daugavpils teātris un Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris joprojām var iestudēt un spēlēt izrādes krievu valodā. Ja teātra izrādes dramaturģiskais materiāls ir sagatavots krievu valodā, tas vērtējams kā radoša darba oriģināls krievu valodā, un uz to rīkojumā noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi.
Puntulis norāda, ka teātris var turpināt radīt izrādes krievu valodā, saglabājot savu māksliniecisko identitāti un bagātinot Latvijas kultūras telpu. "Mākslai nav jāzaudē sava daudzveidība, taču valsts institūciju publiskajai saziņai ir cita funkcija," uzsvēra ministrs.