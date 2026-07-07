Latvija ar citām valstīm veidos Aizsardzības, drošības un noturības banku
Latvijas un vēl astoņas valstis veidos Aizsardzības, drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu aizsardzības un drošības projektu attīstībai, pavēstīja Valsts prezidenta kancelejā.
Iniciatīvu par bankas izveidi rosinājusi Kanāda, un tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina.
Par bankas izveidi paziņots NATO samitā Ankarā, Turcijā. Kopīgajā paziņojumā valstu līderi uzsver, ka NATO dalībvalstīm palielinot ieguldījumus aizsardzībā, paplašinot ražošanas jaudas un stiprinot militārās spējas, ir nepieciešams efektīvāk izmantot gan valsts, gan privātos finanšu resursus. Tādēļ valstis apņēmušās sadarboties, lai izveidotu jaunu starptautisku finanšu institūciju, kas veicinās investīcijas aizsardzības, drošības un noturības jomā.
Paredzēts, ka Aizsardzības, drošības un noturības banka nodrošinās stabilākas kreditēšanas iespējas, uzlabos piekļuvi finansējumam, samazinās finansēšanas izmaksas un atbalstīs dalībvalstu aizsardzības rūpniecības attīstību un ražošanas jaudu paplašināšanu. Vienlaikus valstu vadītāji uzsver, ka jaunās bankas uzdevums nebūs aizstāt esošos nacionālos vai starptautiskos finansēšanas mehānismus, bet gan tos papildināt.
Paziņojumā norādīts, ka Monreālā jau notikušas sekmīgas sarunas par bankas statūtiem, kas kalpo par pamatu tās turpmākajam izveides procesam. Valstis apņēmušās nodrošināt nepieciešamo politisko atbalstu, lai banka varētu sākt pilnvērtīgu darbību 2027. gada sākumā.
Jau ziņots, ka no 7. līdz 9. jūlijam Ankarā norisinās NATO samits. Ziemeļatlantijas padomes dienaskārtības galvenie jautājumi saistīti ar aizsardzības investīciju palielināšanu aliansē, militāro spēju attīstību un aizsardzības industrijas kapacitātes stiprināšanu.