Pēc atzīšanās pārkāpumos demisionē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Balamovskis
No amata nolēmis atkāpties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Ivars Balamovskis, pavēstīja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Departamenta direktors atzinis, ka pagājušā gada decembrī deviņas reizes izmantojis dienesta automašīnu, lai pēc darba nokļūtu mājās. Par šiem braucieniem viņš neesot veicis atbilstošas atzīmes maršrutu uzskaites dokumentos.
Šie gadījumi notikuši laikā, kad departaments vienlaikus risināja vairākus sarežģītus un apjomīgus uzdevumus, tostarp pašvaldības budžeta sagatavošanu, pārejas uz Vienoto skolu īstenošanu un skolu tīkla reorganizācijas plānošanu. Pēc viņa teiktā, šajā periodā darba pienākumi regulāri tika veikti arī ārpus noteiktā darba laika.
Departamenta direktors atzinis pieļauto pārkāpumu. Viņš uzskata, ka vadītājam jāuzņemas atbildība ne tikai par iestādes darbu, bet arī par savām kļūdām. Domājot par departamenta, domes un personisko reputāciju, ierosinātā lieta tiks izbeigta ar pirms tiesas izlīgumu, tādēļ, Balamovskis nolēmis atkāpties no amata.
"Profesionāli joprojām lepojos ar mūsu komandas paveikto. Īpaši vēlos izcelt Rīgas vidusskolu 10. klašu vienotās digitālās pieteikšanās un uzņemšanas sistēmas ieviešanu, pārejas uz Vienoto skolu īstenošanu, kā arī kultūras dzīves attīstību Rīgas apkaimēs. Tie ir nozīmīgi darbi, kas tapuši, pateicoties daudzu cilvēku profesionālai un pašaizliedzīgai iesaistei. Sirsnīgi pateicos visiem kolēģiem, sadarbības partneriem un pašvaldības deputātiem par uzticēšanos, profesionālo sadarbību un kopīgi paveikto darbu. Novēlu, lai iesāktās pārmaiņas un attīstības projekti tiktu sekmīgi turpināti arī turpmāk Rīgas iedzīvotāju labā," paziņoja Balamovskis.