Rātslaukums priecē ar "Baltijas Balva/Baltic Awards" Baltā flīģeļa ceļojuma stāstu
Pēc pagājušajā gadā Rīgas lidostā filmētās muzikālās akcijas šoreiz muzikālais stāsts pārcēlies uz Vecrīgas sirdi, kur uz brīdi ne vien ...
Kultūra
Šodien 19:05
FOTO. Galante, Osokins un citi izcilie mūziķi žilbina Rātslaukumā "Baltijas Balva/Baltic Awards" Baltā flīģeļa ceļojuma stāstā
Rīgas Rātslaukumā otrdien filmēja starptautiskās balvas "Baltijas Balva/Baltic Awards" Baltā flīģeļa ceļojuma stāstu. Performancē piedalījās pasaulslavenā operas dīva Inese Galante, izcilais pianists Andrejs Osokins un starptautiski atzītais inovatīvais stīgu ansamblis "NICO Ensemble" no Lietuvas.
Pēc pagājušajā gadā Rīgas lidostā filmētās muzikālās akcijas šoreiz muzikālais stāsts pārcēlies uz Vecrīgas sirdi, kur uz brīdi ne vien Rātslaukums, bet arī tā vēsturiskā arhitektūra kļuvusi par daļu no neparastas skatuves telpas.
Rīdziniekiem un pilsētas viesiem bija iespēja kļūt par šī muzikālā notikuma aculieciniekiem un uz mirkli iegrimt īpašā atmosfērā, kur mūzika un pilsētvide veido vienotu māksliniecisku telpu.