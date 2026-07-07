"Cesvaines siltums" turpmāk būs "Madonas siltuma" sastāvā: sola mazākus rēķinus
Sāks siltumapgādes uzņēmuma SIA "Cesvaines siltums" reorganizāciju to, pievienojot SIA "Madonas siltums", liecina Madonas novada domes lēmums.
Tiek solīts, ka reorganizācijas rezultātā cesvainiešiem par siltumenerģiju būtu jāmaksā mazāk.
Domes lēmumā skaidrots, ka, apvienojot divas pašvaldībai piederošas kapitālsabiedrības, kas sniedz vienu un to pašu pakalpojumu, tiks nodrošināta efektīvāka pārvaldība un stabila, kvalitatīva siltumapgāde Cesvaines pilsētas iedzīvotājiem ilgtermiņā.
Reorganizāciju plānots pabeigt līdz jaunajai apkures sezonai. Lietotāji par nepieciešamajām darbībām un praktiskajiem jautājumiem tiks informēti procesa gaitā.
Siltums joprojām tiks ražots uz vietas Cesvainē, mainīsies tikai uzņēmuma pārvaldība. Turklāt Cesvaines siltumapgādes sistēmai būs pieejami lielāka uzņēmuma inženieri, tehnika, modernas uzraudzības sistēmas un investīciju iespējas, ko mazam uzņēmumam nodrošināt ir grūtāk, pamato dome.
Viens no būtiskākajiem apvienošanas argumentiem ir siltumenerģijas tarifs. "Cesvaines siltums" tarifs nebija pārskatīts kopš 2022. gada, lai gan tarifam ir jānosedz pakalpojuma sniegšanas izdevumi. Arī neveicot reorganizāciju, "Cesvaines siltums" būtu veicis tarifa pārrēķinu. Atšķirība ir pieauguma apmērā - pārrēķinātais "Cesvaines siltuma" tarifs, kas būtu jāapstiprina jaunajai apkures sezonai, būtu par aptuveni 3 eiro par megavatstundu augstāks nekā jau apstiprinātais jaunais "Madonas siltuma" tarifs. Līdz ar to pēc reorganizācijas Cesvaines klienti par siltumenerģiju maksās mazāk, nekā tas būtu, saglabājot uzņēmuma līdzšinējo pārvaldības modeli.
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs (ZZS) norāda, ka ar jauno apkures sezonu Cesvaines iedzīvotāji siltumu saņems par zemāku tarifu nekā gadījumā, ja pakalpojumu turpinātu sniegt līdzšinējais "Cesvaines siltums". Otrkārt, lielākam uzņēmumam ir daudz lielākas iespējas ar saviem resursiem - darbiniekiem, inženieriem un tehniku - reaģēt uz avārijām, nepieciešamajiem remontdarbiem un iespējamām krīzes situācijām. Savukārt ilgtermiņā "Madonas siltums" varēšot veiksmīgāk piesaistīt Eiropas struktūrfondu līdzekļus, veikt kapitālos remontus, katlu nomaiņas un ieguldījumus trasēs.
Madonas novada pašvaldības izpilddirektors Uģis Fjodorovs uzsver, ka lēmums par reorganizāciju bijis ilgstoši pārdomāts, un reorganizācijas process tiks uzraudzīts visos tā posmos. Viņš atgādina, ka stratēģija apvienot nozares bija iezīmēta jau pēc administratīvi teritoriālās reformas, jo tas ir ekonomiski pamatoti. Vienota vadība nozīmē mazāk izdevumu, un nozare kļūst daudz spēcīgāka, kad tajā ir koncentrēti speciālisti. Tā tika darīts ar Ērgļu un Lubānas uzņēmumiem, un rezultāts ir ļoti labs - pakalpojums šajās vietās kļuva stabilāks, komentē Fjodorovs.
Tik mazs uzņēmums kā "Cesvaines siltums" nevarēja algot inženierus un attiecīgos speciālistus, kuri bija jāpiesaista ārpakalpojumā, kas apgrūtināja ikdienas darbu un problēmu risināšanu. Tagad šie speciālisti Cesvainei būšot pieejami. Ieguvums būšot arī Cesvaines iekļaušana "Madonas siltuma" ieviestajā monitoringa sistēmā, kur katrā brīdī var analizēt katras mājas datus - cik siltumenerģijas tiek patērēts, vai ir kāds bojājums, kas uzreiz ir lokalizējams. Cesvaine tiks iekļauta arī vienotajā norēķinu programmā, kas sniedz rēķinu apmaksas priekšrocības, piebilst pašvaldības izpilddirektors.
Cesvaines apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Špats norāda, ka iedzīvotājiem, kuri pieraduši par siltumu maksāt skaidrā naudā, jāseko līdzi informācijai par to, kur varēs veikt maksājumus, iespējams, tas notiks Cesvaines apvienības pārvaldes kasē.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Madonas siltuma" apgrozījums 2025. gadā bija 3,505 miljoni eiro, un kompānija strādāja ar zaudējumiem 148 242 eiro apmērā.
Uzņēmums reģistrēts 1994. gadā, un tā pamatkapitāls ir 3,184 miljoni eiro. "Madonas siltums" pieder Madonas novada pašvaldībai.
"Cesvaines siltuma" apgrozījums 2025. gadā bija 358 940 eiro, kā arī kompānija strādāja ar zaudējumiem 45 286 eiro apmērā. Uzņēmums dibināts 1998. gadā, tā pamatkapitāls ir 883 431 eiro. Uzņēmums pieder Madonas novada pašvaldībai.
Kā vēstīts, "Madonas siltuma" siltumenerģijas tarifs no 1. augusta pieaugs par 10,7% - līdz 76,53 eiro par megavatstundu (MWh), liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) publiskotais lēmums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
"Cesvaines siltums" siltumenerģijas tarifs Cesvaines pilsētā ir 66,80 eiro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Šis tarifs ir apstiprināts ar Madonas novada pašvaldības lēmumu un ir spēkā mājsaimniecībām un citiem lietotājiem kopš 2023. gada 1. februāra.